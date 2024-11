Google może nas wkrótce zaskoczyć innowacyjnym projektem – high-endowym laptopem Pixel, o kodowej nazwie "Snowy". Według doniesień opublikowanych przez Android Headlines, firma intensywnie pracuje nad tym urządzeniem, przypisując do projektu dedykowany zespół. Jeżeli informacje się potwierdzą, "Snowy" będzie drugim laptopem marki Pixel. W 2019 roku na rynku debiutował Pixelbook Go, który nie odniósł większego sukcesu.

Google celuje wysoko

Obecnie doniesienia wskazują, że nowy laptop Pixel będzie miał konstrukcję wykonaną z materiałów klasy premium oraz topową specyfikacje, choć szczegóły dotyczące sprzętu nie zostały jeszcze ujawnione. Google chciałoby konkurować z najlepszymi markami na rynku, takimi jak Apple Macbook Pro, Dell XPS, Microsoft Surface czy Samsung Galaxy Chromebook. W tym kontekście ciekawym aspektem będzie również strategia cenowa giganta, szczególnie w odniesieniu do planowanego Pixel Tablet 2. Tak samo zresztą jak specyfikacja notebooka, który prawdopodobnie będzie bazował na architekturze ARM. Jeśli Google chce powalczyć z uniwersalnymi notebookami, musi zaoferować coś więcej niż Chrome OS.

Android zamiast Chrome OS

Dlatego jedną z najbardziej zaskakujących informacji jest fakt, że nowy laptop ma działać na systemie Android, a nie Chrome OS, który oferowano w laptopach do tej pory. Decyzja ta może sugerować długoterminowy plan Google dotyczący stopniowego wycofywania Chrome OS na rzecz Androida. O ile architektura procesora jest niemal pewna, to nie jest jeszcze jasne, czy będzie to własny chip Google (Tensor?) czy procesor od innych dostawców, takich jak Qualcomm. Dla porównania, poprzedni laptop Google, Pixelbook Go, działał na Chrome OS i był napędzany przez procesory Intela. Nowy laptop Pixel zapowiada się jako ciekawa propozycja na rynku premium, łącząc elegancki design z zaawansowanymi technologiami. Pytanie tylko czy Android będzie w stanie konkurować z macOS i Windowsem pod względem funkcjonalnym.