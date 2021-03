Nowości w Google Maps zachwycą, ale nie Polaków. I to jest problem

…szybkie porównywanie tras dojazdu – tego nam było trzeba!

Na co dzień bardziej użyteczną nowością okaże się chyba jednak możliwość bezpośredniego porównania kilku środków transportu. Po wybraniu celu podróży będzie można błyskawicznie ocenić, czy najwygodniej/najszybciej dostaniemy się tam autem, środkiem komunikacji miejskiej, rowerem czy pieszo. W drugim z wariantów pod uwagę będzie brany rozkład, więc dane nie będą orientacyjne, lecz oparte o faktyczny czas przyjazdu autobusu, tramwaju czy metra oraz jego trasa. Uwzględniane będą lokalne udogodnienia, dlatego w takich miastach jak Nowy Jork, Londyn, Tokio lub Buenos Aires, gdzie najwygodniej podróżuje się metrem, użytkownicy otrzymają w pierwszej kolejności informacje o tej metodzie przemieszczania się.

Przedstawiane pod koniec prezentacji nowości są jeszcze bardziej futurystyczne, niż opisane do tej pory, ale nie w kontekście technologii i zasad działania, lecz ewentualnego terminu wdrożenia ich w nowych regionach. Coraz częściej decydujemy się na samodzielny odbiór zamówień ze sklepów, dlatego we współpracy z wybranymi podmiotami Google pozwoli wewnątrz map nie tylko nawigować do takich punktów, ale także informować sprzedawcę o naszym czasie przybycia, by ten mógł przygotować zamówienie na czas.

Asystent Google bardziej pomocny w Mapach Google

Najciekawiej prezentuje się jednak nowy widok pod nazwą Assistant Driving Mode, w którym najważniejsze powiadomienia – o SMS-ach lub rozmowach – są prezentowane przez Asystenta Google za pomocą nowego interfejsu, dzięki czemu prowadząc auto możemy wygodniej się z nimi zapoznać i na na nie zareagować np. głosowo. W tym przypadku na liście znalazło się 13 krajów, gdzie pojawi się nowość w najbliższym czasie, ale nie ma na niej Polski.

Czy nowości będą szybciej trafiać do Polski?

W trakcie sesji Q&A z pracownikami Google dziennikarze z regionu EMEA mieli szansę skierować swoje pytania bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za rozwój Map Google i część z nas myślała bardzo podobnie. Koledzy po fachu z Kenii czy Austrii, zupełnie jak ja, dopytywali o to, czy i co można zrobić, by nowości szybciej docierały do kolejnych regionów, ponieważ im więcej nowych funkcji pojawia się w aplikacji, tym większa różnica w ofercie Map Google jest pomiędzy poszczególnymi regionami i czasami jest to już przepaść dzieląca np. Stany Zjednoczone czy Japonię z Polską. Niestety, w odpowiedzi nie usłyszeliśmy żadnych konkretnych wskazówek i będziemy nadal zdani na tempo działań Google, które choć coraz większe, to wciąż nie jest wystarczające.

Czy wszystkie funkcje Map Google będą darmowe?

Korzystając z okazji postanowiłem też zaadresować rosnące obawy o przyszłość Map Google w kontekście pakietów premium – jak pamiętamy w ostatnich miesiącach pojawiło się sporo informacji, plotek i pogłosek na temat uwzględnienia dodatkowych funkcji premium w Zdjęciach Google czy Gmailu dla płacących użytkowników (pakiet Google One). Dane Glasgow, VP of Product w zespole Map Google, odpowiedział, że na tę chwilę Google skupia się na rozwoju aplikacji i usługi i obecnie nie ma żadnych planów uczynienia zamknięcia którejkolwiek funkcji za paywallem.