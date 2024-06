Google w ostatnich tygodniach zabrało się za dość intensywne porządki w Mapach. Nie tylko odświeżyło menu, ale też zapowiedziało koniec przechowywania historii naszej lokalizacji w chmurze. Teraz dochodzi kolejna rzecz która, jak wynika z kodu najnowszej wersji beta — już niebawem zniknie z aplikacji.

To koniec śledzenia firm w Mapach Google. Gigant zrezygnuje z tej opcji w 2025 roku

Kilka lat temu Mapy Google udostępniły opcję obserwowania biznesów bezpośrednio z poziomu aplikacji. Jako że Google robi co tylko w jego mocy by dodawać kolejnych warstw informacyjnych swojej platformie, raczej nikogo nie powinno specjalnie dziwić że taki "following" idealnie wpisywał się w ideę która przyświeca tworzeniu wszechpotężnego narzędzia. Najprawdopodobniej jednak nie spotkała się ona ze specjalnym zainteresowaniem ani ze strony właścicieli biznesów, ani użytkowników. Niby szkoda — bo mogli być na bieżąco o tym co w trawie piszczy bez konieczności posiadania kont w żadnych innych serwisach społecznościowych. W praktyce jednak... co za dużo, to nie zdrowo. I kolejne dane w Mapach dla wielu okazały się po prostu zbyt przytłaczające.

Dlatego opcja obserwowania biznesów zniknęła z Map Google jakiż jakiś czas temu. O samej funkcji próżno szukać informacji w dokumentacji, zaś jeżeli ktoś wciąż z niej jeszcze korzysta... to już w przyszłym roku straci taką możliwość. Bo jak wynika z kodu beta aplikacji (11.134.0103) w styczniu przyszłego roku opcja ta zostanie kompletnie wyłączona.