Mapy Google podpowiedzą gdzie i kiedy jest (zbyt) tłoczno

Myślę że nie jestem jedynym, który idąc coś załatwić - lubi to zrobić w spokoju. Bez tłumów, bez kolejek, bez zbędnej straty czasu. I choć nie jest tajemnicą, że im bliżej Bożego Narodzenia czy innych gorących okresów — w sklepach i miejscach wówczas specjalnie uczęszczanych nie bardzo jest szansa na choćby odrobinę wytchnienia, to jest szansa na załatwienie spraw przy odrobinie więcej spokoju. I w najbliższym czasie Google chciałoby w tym pomóc za pomocą stosownych informacji w swoich mapach.

Mapy Google rosną w siłę. Opcji stale przybywa

Google regularnie rozwija swoją platformę. I mimo że wciąż nazywa je po prostu Mapami — w praktyce narzędzie to oferuje znacznie więcej opcji. Jest nawigacją, jest opcją sprawdzenia gdzie i co warto zjeść, to tam możemy wyznaczyć trasę między punktami i wiedzieć z których środków komunikacji publicznej skorzystać by dotrzeć do celu. Ale tam także widać jakie jest obłożenie na danych trasach, a nawet godziny otwarcia sklepów — i innych obiektów wskazanych na mapie. Robi się z tego prawdziwie kompleksowa usługa. A teraz najnowsza warstwa danych podpowie w prosty sposób też jak duże jest obłożenie w sklepach... i różnych częściach miasta w ogóle. W dobie pandemii to nie tylko sposób na spokojniejsze wyjście z domu, ale także... najzwyczajniej w świecie: bardziej bezpieczne. Będzie to o tyle dużym usprawnieniem, że odpowiednia ikonka pojawi się bezpośrednio na mapie, a nie dopiero przy wyborze obiektu i dokładnej, godzinowej, rozpisce najczęstszego obłożenia.

Niby drobnostka - ale przyznam szczerze, że w przypadku informacji o zatłoczeniu środków transportu publicznego - dla mnie bardzo pomocna. Dlatego liczę, że wprowadzenie w tak fajnej formie informacji o zatłoczeniu będzie wprowadzane sprawnie. Firma obiecuje implementację na całym świecie w okresie bożonarodzeniowym.

Źródło