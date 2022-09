Mapy Google teraz podpowiedzą która samochodwa trasa będzie najbardziej ekologiczna (i ekonomiczna)

W czasach kiedy ceny benzyny rosną w zastraszająco szybkim tempie, naturalnym jest szukanie oszczędności gdzie tylko się da. Wiele osób zdecydowało się w sezonie letnim przesiadkę na rower, inni wybrali komunikację miejską. Nie wszyscy jednak mają tyle szczęścia by móc całkowicie porzucić samochody. Ale by ułatwić nam dojazd w duchu ekologii, Google wprowadza opcję wyznaczania tras tak, by były one możliwie jak najbardziej przyjazne środowisku.

Od dzisiaj w Polsce (i 40 krajach europejskich) firma rozpoczyna wdrażanie wyznaczanie tras przyjaznych dla środowiska. Jedną z opcji w aplikacji Mapy Google jest optymalizacja pod względem możliwie najniższego zużycia paliwa. Do tej pory dla wielu głównym wyznacznikiem było najczęściej tempo — i stawiali na najszybszą z tras, która pozwoli dojechać do celu. Teraz można będzie też postawić na najniższe zużycie paliwa. Jak twierdzą przedstawiciele firmy:

Z łatwością będzie można sprawdzić względną oszczędność paliwa oraz różnicę czasową między tymi dwiema trasami i wybrać najbardziej odpowiednią opcję. A jeśli zależy Wam tylko na najszybszej trasie? Nie ma sprawy – wystarczy, że dostosujecie swoje preferencje w Ustawieniach. Funkcja wyznaczania tras przyjaznych dla środowiska już przynosi korzyści. Szacuje się, że od momentu wprowadzenia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, funkcja pomogła zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad pół miliona ton metrycznych, co można przełożyć na usunięcie z dróg 100 tysięcy samochodów. Niedawno wprowadziliśmy tę funkcję również w Niemczech.

Wiadomo że silnik silnikowi nierówny. Google doskonale zdaje sobie z tego sprawę — i zaznacza, że trasy z najniższym spalaniem mogą się różnić w zależności od typu silnika. Dlatego już teraz zapowiadają, że w najbliższych tygodniach kierowcy w pierwszych krajach będą mogli wskazać typ silnika (benzyna, gaz, diesel, napęd hybrydowy, EV), co pozwoli aplikacji podać dokładne szacunki dotyczące spalania paliwa / zużycia energii.

Technologia ta wykorzystuje dane instytutu National Renewable Energy Laboratory Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych oraz Europejskiej Agencji Środowiska. Dzięki połączeniu tych danych z informacjami z Map Google o trendach dotyczących jazdy stworzyliśmy zaawansowane modele systemów uczących się, które uwzględniają najpopularniejsze typy silników w poszczególnych regionach.

Jak zwykle w przypadku aplikacji Google wdrażanie zmian to proces, który potrafi potrwać około dwóch tygodni. Nie zdziwcie się więc, jeśli okaże się, że u was nowych nowe opcje wyznaczania tras nie są jeszcze dostępne. Jeżeli macie zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji, to zmiany mogą leżeć po stronie serwera — i nim nowe opcje do was dotrą może minąć jeszcze kilka dni. Czy nowe opcje okażą się sukcesem? Czas pokaże - inicjatywa jak najbardziej zacna, ale sporo będzie zależało od jej wykonania.

Źródło: Depositphotos