Dokumenty Google zrobiły użytkownikom przepiękny prezent! Ucieszy wszystkich użytkowników

Dokumenty Google w ostatnim czasie dość mocno stawiają na zaserwowanie użytkownikom nowego zestawu motywów, dzięki którym tworzenie estetycznych materiałów będzie szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek. Kilka tygodni temu informowaliśmy o tym, że prezentacje w Dokumentach Google doczekały się zestawu nowych, profesjonalnie przygotowanych, motywów. Na tym jednak jeszcze nie koniec. Teraz nowe motywy trafiają także do Dokumentów Google - a jest ich aż 40!

Nowe motywy trafiają do Dokumentów Google. 40 estetycznych szablonów do wykorzystania

Jak poinformowało Google na oficjalnym blogu produktowym, Dokumenty Google wzbogaciły się właśnie o 40 nowych szablonów. Co ważne: te są niezwykle uniwersalne i firma zadbała o to, by odnalazły się one w całym szeregu rozmaitych zastosowań.

Te gotowe szablony bez stron zawierają kilka nowych funkcji, które sprawiają, że dokumenty są atrakcyjne wizualnie i efektywne. Karty dokumentów zapewniają porządek w dokumentach, zastępcze elementy ułatwiają Tobie i Twoim współpracownikom dodawanie danych, a bloki konstrukcyjne, wstępnie ustawione układy i style nadają dokumentom wygląd i styl najwyższej jakości. Dostępne za pomocą przycisku „Szablony” u góry nowo utworzonego dokumentu lub przechodząc do Plik > Nowy > Z galerii szablonów w otwartym dokumencie, użytkownicy mogą znaleźć konfigurowalne szablony, które zaspokajają szeroki zakres przypadków użycia. Dostępne są na przykład szablony postów na blogu, informacji prasowych, propozycji biznesowych i czasopism.

Google ogłosiło wielką nowość -- i już rozpoczęło jej wdrażanie. Tradycyjnie jednak przyjdzie nam uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Platforma będzie je udostępniać użytkownikom stopniowo -- a pełne udostępnienie może zająć do dwóch tygodni. W moich Dokumentach wciąż dostępne są jedynie dotychczasowe motywy. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na pełne wdrożenie.