Dzięki tej funkcji Zdjęcia Google działają jeszcze lepiej

Nowa funkcja personalizacji, oparta na aktywności, bierze pod uwagę sposób interakcji użytkownika z Wspomnieniami, które pojawiają się na górze aplikacji. Są one wyświetlane jedno obok drugiego, dobierane tematycznie, a nam pozostaje tylko pomiędzy nimi się przełączać. Możemy je zapisywać, udostępniać lub pomijać, jeśli od razu widzimy, że nie są tym, co może nas zainteresować.

Do tej pory jednak Zdjęcia Google nie brały pod uwagę faktu, które z utworzonych wspomnień faktycznie nas zainteresowały, a które nie. W momencie wdrożenia nowości, możemy zdecydować, czy będziemy z niej korzystać - jeśli ją pozostawimy, usługa będzie analizować, co znajduje się na zdjęciach i które z nich rzeczywiście nas interesują. W późniejszym czasie, konkretne twarze, miejsca, okazje będą mogły nie być uwzględniane w powstających samoczynnie wspomnieniach, jeśli nie będziemy w nie klikać i ich oglądać.

Jak wyłączyć analizowanie aktywności w Zdjęciach Google?

Ustawienie to jest domyślnie włączone, ale możecie je wyłączyć w dowolnym momencie. Jak informuje 9to5google, jeśli opcja zostanie wyłączona, dane aktywności (z ostatnich 18 miesięcy) zostaną usunięte, ale nie będzie to miało wpływu na dostępność biblioteki, wspomnień i innych treści. Aby włączyć/wyłączyć personalizację opartą na aktywności, przejdź do:

Przejdź do strony photos.google.com

Na górze kliknij Ustawienia

Włącz lub wyłącz personalizację opartą na aktywności

Oprócz tej nowej funkcji, istnieją również inne opcje dopasowania wyświetlanych treści do naszych potrzeb, takie jak ukrywanie konkretnych osób, zwierząt i twarzy, a także wybór rodzaju Wspomnień (czasowych lub tematycznych) oraz rodzaju materiałów (Animacje, Zdjęcia kinowe, Kolaże, Efekty kolorystyczne i Zdjęcia stylizowane).