Na tę zmianę w Mapach Google czekało wielu użytkowników. Wreszcie!

Wielu użytkowników czekało na rozwinięcie Map Google w wersji dla Wear OS. Wkróce użytkownicy będą mogli korzystać z pełnych wskazówek dotyczących transportu publicznego, bez względu na to, czy podróżują autobusem, pociągiem czy promem: kolejne kroki do wykonania w nawigacji uwzględniającej transport publiczny będą wyświetlać się bezpośrednio na zegarku. Ponadto, Google przypomniał o możliwości przechowywania kart i biletów w ramach Google Wallet dla Wear OS. Ta nowość pojawiła się akurat jeszcze w zeszłym roku, w grudniu.

Gigant wprowadzi także zmiany w zakresie funkcji TalkBack dla Obiektywu w Mapach Google na Androidzie. W ten sposób użytkownicy mogą teraz łatwiej identyfikować i uzyskiwać głosowo informacje o otaczających ich miejscach, po prostu kierując kamerę swojego telefonu w odpowiednim kierunku. Z tej funkcji mogą korzystać nie tylko osoby z pewnymi trudnościami zdrowotnymi — przyda się ona również osobom, które zwyczajnie chcą "rozejrzeć się" po ulicy i zidentyfikować konkretne lokalizacje.

Ponadto aplikacja Lookout pozwoli na wysłuchanie automatycznie generowanych opisów zdjęć, grafik znalezionych w Internecie, czy tych, które zostały do nas wysłane. Wskazano ponadto, że wkrótce trafi do użytkowników funkcja tworząca podsumowania wiadomości w Android Auto. Wskazano też, że w aplikacji Docs zostanie przeprowadzona optymalizacja pod kątem urządzeń z dużymi ekranami, co ułatwi pracę z dokumentami za pomocą rysika. Nowa ikona rysika na końcu paska narzędzi pozwali szybko dodawać notatki i inne elementy graficzne do dokumentów, co ułatwi np. przekazanie uwag współpracownikowi.

Trzeba przyznać, że Google wprowadza całkiem sporo nowości do swojego ekosystemu. Jak najbardziej ucieszy to osoby, które aktywnie korzystają z różnorakich urządzeń z Wear OS, Androidem, czy Android Auto — za trzy miesiące odbędzie się ponadto Google I/O, a tam gigant zapowie kolejne aktualizacje funkcji, czy kierunku rozwoju swoich platform.