O tym, że Google zaczyna wymuszać na użytkownikach Map zgodę na przesyłanie danych analitycznych kilka dni temu pisał serwis 9to5Google. W aplikacji pojawia się powiadomienie, w którym firma tłumaczy konieczność zbierania danych do dalszego rozwoju Map oferujących coraz więcej możliwości niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. To m.in. informacje o natężeniu ruchu, lokalizacji GPS, czy trasach, którymi się przemieszczamy. Dane te pozwalają na przekazanie odpowiednich informacji i ostrzeżeń innym uczestnikom ruchu drogowego. Google zapewnia, że zbierane dane są anonimowe i w żaden sposób nie są powiązane z urządzeniem lub kontem Google.

Źródło: 9to5Google

Firma nie informuje jednak wprost, że brak zgody oznacza ograniczenie dostępu do rozbudowanego modułu nawigacji. Jeśli nie zdecydujecie się na udostępnianie danych, nawigacja w Mapach Google będzie działać — ale w bardzo ograniczony sposób. Nie będzie prowadziła kierowcy "na żywo" i zaoferuje wyłącznie podstawowe podpowiedzi. Ekran "krok po kroku" raczej nikomu w trasie się nie przyda, więc tak naprawdę nie pozostaje nic innego, jak zgodzić się na stawiane przez Google warunki. Jedyną alternatywą jest zmiana aplikacji — a tych na rynku dostępnych jest wiele i oferują równie dobre, a zdaniem niektórych, jeszcze lepsze rozwiązania niż te znajdujące się w Mapach Google.

Dane za nawigację w Mapach Google. Czy zmiany dotkną Polaków?

Czy zmiany dotkną także nas? Na chwilę obecną nie wiadomo czy taką zgodę muszą wyrazić wszyscy użytkownicy Map, czy też ograniczają się do Stanów Zjednoczonych. Sprawdzałem aplikację w ostatnich godzinach i to powiadomienie się u mnie nie wyświetla. Mam wyłączoną "Aktywność w Mapach" oraz "Historię lokalizacji" — i nawigacja działa tak, jak do tej pory.

Skontaktowaliśmy się z Google z zapytaniem czy opisywane zmiany dotykają także Polski. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jeśli będziemy wiedzieć coś więcej, zostanie on zaktualizowany.