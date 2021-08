Google Maps ma mocnego rywala, Automapa na Android Auto

Automapa to jedna z najpopularniejszych nawigacji samochodowych w Polsce. Od dzisiaj dostępna jest nie tylko na dedykowanych urządzeniach i smartfonach, ale również w ramach systemu Android Auto w samochodach, które są do tego przystosowane.

AutoMapa wreszcie na Android Auto

Niespełna 2 miesiące temu opisałem wam swoje pierwsze wrażenia z użytkowania Automapy na Android Auto. Wtedy była to jeszcze dosyć wczesna wersja beta, którą testowałem przez kilka tygodni. Dzisiaj aplikacja dostała oficjalną aktualizację, która sprawia, że każdy jej użytkownik korzystający ze smartfona opartego na Androidzie, może z niej skorzystać. Warunkiem koniecznym jest oczywiście posiadanie samochodu, który obsługuje Android Auto.

Dzięki integracji z samochodem, mapę i manewry nawigacyjne zobaczymy na ekranie multimedialnym w aucie. Obsługa nawigacji nie wymaga już sięgania po smartfon, co wydatnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Do niedawna Google skutecznie blokował włączenie konkurencyjnych aplikacji nawigacyjnych (za co został ukarany między innymi przez włoski urząd antymonopolowy), ale kilka miesięcy temu sporo się zmieniło i Google Maps ma coraz większą konkurencję. Z korzyścią dla użytkowników samochodów, którzy mają dzięki temu większy wybór.

Aplikacja jest dostępna dla wszystkich, do pobrania w sklepie Google Play (wersja 6.4.2). Jak informują przedstawiciele Automapy, liczne testy prowadzone przez grupę kilkuset zawodowych kierowców, pokazały, że aplikacja działa stabilnie, a obsługa przez Android Auto jest intuicyjna. Twórcy przewidują znaczący wzrost użycia systemów wbudowanych w pojazdach, takich jak CarPlay czy Android Auto i już dziś zapowiadają wprowadzenie kolejnych funkcji i udoskonaleń w ramach tych integracji.

Niestety jeśli chcecie skorzystać z pełni możliwości Automapy to konieczne jest wykupienie abonamentu. Automapa Polska na 30 dni kosztuje 13,99 PLN, a roczna subskrypcja to koszt 69,99 PLN. Dla osób, które dużo podróżują po naszym kraju nie powinna to być zbyt wygórowana cena.