Ważna zmiana w Mapach Google. Przemieszczanie się po mieście będzie jeszcze łatwiejsze

Osobiście uważam, że większość dużych zmian, które są nam wciskane z wielką pompą przez największe firmy IT to tak naprawdę pic na wodę fotomontaż. Nie wnoszą żadnej wartości w to jak korzystamy z aplikacji czy telefonów. Jednak od czasu do czasu trafiają się perełki, które realnie coś zmieniają. To „coś” nie musi być duże, ale ma realny wpływ na to jak funkcjonujemy. Właśnie tak postrzegam szykowaną zmianę w ramach Google Maps. Jako małą, wartościową rzecz, która sprawi, że życie wielu z nas będzie nieco łatwiejsze. Może o 1 czy 2%, ale łatwiejsze.

Google Maps i rowery miejskie to zgrany duet

Teoretycznie to nic nowego. Wyznaczanie tras dedykowanych rowerom nie jest niczym nowym. Wielokrotnie z tej funkcji korzystałem i naprawdę potrafi zdziałać cuda jeśli chodzi o wyszukanie trasy wygodnej podczas przejażdżki, a przy okazji miłej dla oka. Rowery miejskie w Google Maps to też żadna nowość. W dowolnym momencie, w zaledwie w kilka sekund znajdziecie wszystkie najbliższe stacje rowerów miejskich w Waszej okolicy. Szybko, przyjemnie i bez problemów. Więc o co tyle szumu?