Publiczne wypożyczalnie rowerów dostępne są w Polsce już w 100 miastach i obejmują swoim zasięgiem około 12 mln osób. Do ich dyspozycji jest 26 tysięcy rowerów, a liczba zarejestrowanych użytkowników tych wypożyczalni wynosi już 2,6 mln.

To imponujące liczby, ale najnowszy raport „Ostre hamowanie roweru miejskiego” pokazuje, że rynek bikesharingu w Polsce wpada powoli w kryzys.

W raporcie przeanalizowano 15 największych systemów wypożyczalni rowerów w Polsce i aż 87% z nich boryka się z dość ostrym spadkiem liczby wypożyczeń, średnio wynosi on 19%. Wprawdzie pozostałe 13% odnotowały wzrost liczby wypożyczeń, ale tylko dlatego, iż zwiększono w nich liczbę rowerów w bazie.

Na przykład we Wrocławiu wzrosła liczba wypożyczeń o 66%, ale liczba dostępnych rowerów zwiększyła się o 152%, podobnie w Katowicach odsetek ten kształtował się na poziomie odpowiednio 25% i 40%. Z kolei największe spadki wypożyczeń miały miejsce w Bydgoszczy – -38% oraz w Poznaniu i Radomiu – -32%.

Spadek dotyczy też liczby wypożyczeń przypadających na jeden rower w bazie, i tu wszystkie systemy zanotowały spadek efektywności o 24%. Największe spadki odnotowano w Poznaniu – -51%, Bydgoszczy – -49%, Wrocławiu – -41% oraz Radomiu – -32%.

Kryzys ten widać nie tylko w obniżonej liczbie wypożyczeń, ale i wycofaniu systemów z niektórych miast, jak to miało miejsce w Trójmieście czy w Krakowie, a w Warszawie nie do końca jeszcze wiadomo czy po zakończeniu tego sezonu będzie jeszcze funkcjonować Veturilo.

Adam Jędrzejewski, założyciel i prezes Mobilnego Miasta, zrzeszającego kilkanaście firm z branży shared mobility:

Rower miejski przyczynia się do rozwoju zrównoważonego transportu, czystszego powietrza i rozładowania ruchu w miastach. Ale wyraźnie widać, że coś się zatarło. Nie można wypierać faktów. Z początkiem marca wystartował nowy sezon. Samorządy i operatorzy muszą bacznie obserwować sytuację, śledzić poziom wypożyczeń i szukać odpowiedzi na pytanie, z czego wynikają ewentualne dalsze spadki. Jest ona ważna nie tylko dla biznesu bikesharingu, lecz przede wszystkim dla przyszłości transportu i jakości życia w miastach

Gdzie można upatrywać przyczyn takiego stanu rzeczy? Pod koniec 2018 roku zadebiutował w Warszawie Lime, czyli wypożyczalnia elektrycznych hulajnóg. Zaraz po nich wyrosły jak grzyby po deszczu kolejne wypożyczalnie, na dziś w samej Warszawie jest już ich chyba 5, z czego dwie działają przez okrągły rok, również w zimę.

Twórcy raportu wprawdzie dostrzegają to jako jedną z możliwych przyczyn, choć nie do końca są o tym przekonani, gdyż w miastach, gdzie nie ma hulajnóg elektrycznych, również odnotowano spadek liczby wypożyczeń rowerów. Niemniej trzeba zwrócić uwagę na to, że to w dużych miastach odnotowano spore spadki, a tam mamy po kilka wypożyczalni hulajnóg.

Co na to największy operator w Polsce, czyli Nextbike? Jakub Giza, dyr. ds. Rozwoju Systemów Rowerowych Nextbike Polska S.A.:

Pamiętajmy, że część osób po 1-2 latach korzystania z roweru publicznego zdecydowała się na zakup własnego jednośladu. To naturalny kierunek zmian i rozwoju świadomości społecznej, ma jednak wpływ na ograniczenie używania rowerów publicznych. Ale potencjał rozwoju wciąż jest.

Ten powód sam mogę potwierdzić, osobiście dokładnie po dwóch sezonach z Veturilo zdecydowałem się na zakup własnego roweru. Jednak chyba nie ma co zaklinać rzeczywistości, zdecydowanie większy wpływ na spadek popularności rowerów miały tu zdecydowanie wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych, zwłaszcza w większych miastach, gdzie roi się na chodnikach od tych pojazdów.

Źródło: Mobilne Miasto.