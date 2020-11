Z Map Google korzysta około 1 miliarda użytkowników na całym świecie, dlatego nic dziwnego, że firma stara się błyskawicznie reagować na zmieniające się okoliczności oferując nowości i poprawki, które będą odpowiedzią na potrzeby użytkowników. W podsumowaniu ostatnich kilku miesięcy pojawiła się liczba aż 250 modyfikacji, jakie wprowadzono w aplikacjach Map Google, co biorąc pod uwagę skalę i zasięg usługi robi wrażenie. Nie wszystkie z nich docierają do Polski i niektóre z właśnie ogłoszonych nowych funkcji nie będą u nas dostępne, ale gdyby pojawiły się w najbliższej przyszłości, to na pewno byłoby to bardzo mile widziane.

Mapy Google ochronią cię przed Covid-19 lepiej niż ProteGO

Co nowego w Mapach Google?

Dokładniejsze dane o przypadkach COVID-19

Wśród zapowiedzianych nowości warto zacząć od wdrażanych globalnie funkcji – pierwsza z nich jest nową warstwą informacyjną w Mapach Google, która prezentuje aktualne statystyki związane z epidemią COVID-19 na danym obszarze. Zaktualizowana warstwa będzie nie tylko oznaczać konkretny region odpowiednim kolorem, ale pozwoli też na zapoznanie się z dokładnymi statystykami wskazanego obszaru i będzie zawierać linki prowadzące do lokalnych źródeł z informacjami i wskazówkami. Jeśli ktoś wybiera się do innego miasta, to taki komplet danych może okazać się bardzo użyteczny i pozwoli być na bieżąco. Google wprowadza też do aplikacji na Androida i iOS-a informacje odnośnie zatłoczenia autobusów, pociągów czy metra w czasie rzeczywistym – jest to uzależnione od dostępności danych, ale można spodziewać się, że w najbliższym czasie powinno ich przybywać.