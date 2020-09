Mapy Google ochronią cię przed Covid-19 lepiej niż ProteGO

Informacje o tym, jakie obszary są miejscami z wysokim ryzykiem zakażenia Google pozyskuje od WHO, ministerstw zdrowia oraz lokalnych placówek medycznych. Są to te same dane, które możemy znaleźć m.in. w wyszukiwarce Google. Niestety, informacja na blogu Google nie precyzuje, jak szczegółowe będą mapy. Powstaje więc pytanie, czy, jeżeli chodzi np. o Polskę, czy takie informacje będą obejmowały całe województwa, czy może będą dokładniejsze i w grę będą wchodziły powiaty/gminy. Dla mnie jest to kluczowa informacja dla skuteczności tej funkcji. Jednak nawet, jeżeli będzie to bardzo ogólne, uważam, że taki sposób unikania zakażeń, np. przez podróżowanie tylko do miejsc o niskiej liczbie zachorowań, jest lepszy od tego, co serwuje nam nasz rząd.

O tym, jak działa nowy pomysł Google przekonamy się już w tym tygodniu, ponieważ w tym czasie aktualizacja ma trafić na wszystkie telefony z Androidem.

