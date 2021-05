Mapy Apple chcą lepiej poznać Polskę. Google doczeka się konkurencji?

Zobacz też: Szukałem dobrej nawigacji na iPhone’a (spoiler – nie znalazłem)

Nie da się ukryć, że w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, mapy polskich miast w Mapach Apple nie są szczególnie rozbudowane. Choć firma stara się jak może w dostarczaniu bardziej szczegółowych informacji, tak nadal w niektórych aspektach i zakątkach świata oferuje dużo mniej niż konkurencja w postaci Map Google. Powoli się to zmienia, jednak przed Apple długa droga do dostarczenia użytkownikom z całego świata rozwiązań, które oferuje na swoim rodzimym rynku.

Mapy Apple w Polsce. Samochody Apple ruszają w trasę

Nawigacja w mapach Apple w moim odczuciu w niektórych przypadkach sprawdza się dużo lepiej. Podobnie jak zdjęcia satelitarne, które są częściej aktualizowane niż te w Mapach Google. Widzę to po swojej okolicy, na której ostatnie lata to jeden plac budowy stacji metra. W Mapach Google wciąż mogę oglądać roboty budowlane, a w Mapach Apple jest już widok funkcjonującej stacji i okolicznej infrastruktury. Brakuje mi jednak odpowiednika „Street View”, który w przypadku Map Apple nie jest aż tak rozbudowany. I nie mówię tu wcale o funkcji „Flyover” pozwalającej na zobaczenie największych miast świata z lotu ptaka. „Rozejrzyj się” umożliwia oglądanie miast w interaktywnym widoku 3D, pozwalającym na rozglądanie się w 360 stopniach i poruszanie po ulicach. To w chwili obecnej jest dostępne zaledwie w 5 państwach: Irlandii, Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Zobacz też: Darmowa nawigacja – oto 5 najlepszych aplikacji

Apple prowadzi obecnie badania naziemne z użyciem pojazdów w 28 krajach. Wśród nich znalazła się także Polska. Nie oznacza to jednak, że już za kilka miesięcy będziemy mogli podziwiać Warszawę, Kraków, Trójmiasto z lotu ptaka czy z wykorzystaniem funkcji „Rozejrzyj się”. Firma nie zdradza dokładnie do czego wykorzysta zebrane dane. Można mieć jednak pewność, że oferowane w Mapach Apple widoki i informacje o trasach zawierać będą więcej szczegółów, co powinno przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności względem Map Google.

Samochody Apple na ulicach Polski. Mapy Google w końcu mogą mieć konkurencję

A gdzie spotkacie pojazdy Apple zbierające dane w celu ulepszenia Map Apple i obsługi funkcji Rozejrzyj się? Od maja do sierpnia spotkacie je na drogach województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Na stronach Apple znajdziecie szczegółowe informacje na temat powiatów, w których kursować będą samochody Apple — jeden z czytelników, który skontaktował się z nami w tej sprawie informuje, że będą to białe Subaru Impreza na hiszpańskich tablicach rejestracyjnych. Niestety firma nie podaje konkretnych dat. Wiadomo jedynie, że odbędzie się to od maja do sierpnia.