Wytężcie pamięć, zastanówcie się i odpowiedzcie proszę na jedno proste pytanie – kiedy ostatnio widzieliście kogoś posługującego się papierową mapą? Ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ponieważ od dobrych kilku lat każdy, kogo spotkałem – czy to kierowca czy turysta – korzystał z jakiejś formy elektronicznej nawigacji. I o ile jeszcze te kilka lat temu warto było potrafić odczytać tradycyjną mapę, ponieważ duża część aplikacji nawigujących była płatna, dziś najczęściej możemy mieć je „za free”. I o ile większość z nas do wyznaczenia trasy podróży wybierze rozwiązanie od Google, to warto mieć świadomość, że na rynku istnieje kilka alternatyw. Nie tylko możemy je mieć za darmo, ale też często oferują one dodatkowe, bardzo przydatne funkcje.

Darmowa nawigacja samochodowa – o czym warto pamiętać?

W przypadku, kiedy będziemy chcieli wykorzystać program nawigacyjny w naszym samochodzie, to warto zwrócić uwagę na jeden kluczowy czynnik, a mianowicie – na integrację z systemem Android Auto bądź Apple CarPlay. Dzięki temu obraz trasy może być wyświetlony na panelu centralnym samochodu. Większy ekran ułatwia odczytanie mapy, a dzięki uproszczonemu sterowaniu taka forma korzystania z nawigacji jest bezpieczniejsza do korzystania w trakcie jazdy. Obecnie potrafi to 4 z 5 przedstawionych dziś aplikacji

Co potrafi darmowa nawigacja do auta?

Przede wszystkim podstawowym celem nawigacji jest doprowadzenie nas do celu przy uwzględnieniu naszych wytycznych odnośnie trasy. Dlatego też nikt sobie dziś nie wyobraża, by nawigacja nie była aktualizowana na bieżąco. Twórcy wielu programów zapewnili aktualność informacji, stawiając na funkcje społecznościowe. Dlatego też aplikacje te są w stanie pokazać nam nie tylko remonty dróg i odcinki wyłączone z ruchu, ale także na bieżąco informują kierowców o wypadkach czy miejscach, w których policja mierzy prędkość przejeżdżających pojazdów.