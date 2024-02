Jedziesz w Polskę, koniecznie sprawdź mapę strajków

Strajki rolników w całej Polsce

20 lutego rolnicy przeprowadzają strajk generalny w praktycznie całej Polsce. Szczególne nasilenie protestów ma jednak miejsce w centralnej części kraju, w okolicach Torunia, Bydgoszczy oraz Włocławka. Blokady na drogach można jednak spotkać w całym kraju, a także w największych miastach, w tym Gdańsku, Poznaniu czy Łodzi. Na szczęście Instytut Gospodarki Rolnej publikuje aktualizowaną na żywo mapę wszystkich protestów, którą znajdziecie na stronach Google Maps. Na liście pojawiają się informacje gdzie aktualnie trwa akcja protestacyjna, a nawet kontakt do organizatorów poszczególnych protestów. Warto się z tą mapą zaznajomić jeśli zamierzacie wyruszyć w dłuższą podróż samochodem.

Według aktualnych informacji blokady dróg, zazwyczaj sprowadzające się do wolnych przejazdów licznych ciągników rolniczych, trwają w ponad 200 miejscach w kraju. Rolnicy protestują przeciwko polityce Unii Europejskiej w ramach tzw. Zielonego Ładu oraz przeciwko importowi płodów rolnych z Ukrainy. Niestety wygląda na to, że pomimo prowadzenia dialogu z rządem, protesty tylko się nasilają, co w rezultacie odbija się na zwykłych mieszkańcach kraju. Wzmożona aktywność rolników potrwa zarówno w dniu dzisiejszym (20 lutego) jak i jutro, w tych dniach można spodziewać się sporych utrudnień w ruchu. Dlatego warto zaznajomić się z aktualizowaną na żywo mapką protestów, a jeśli nie jest to konieczne, to najlepiej nie wybierać się samochodem w rejony akcji protestacyjnych.