Mam nadzieję, że te bajki też wrócą na Netflix w nowej odsłonie

Możliwe, że jeśli animacja odniesie sukces, na rynku pojawią się kolejne odświeżone kreskówki z mojego dzieciństwa. Mam kilka typów i choć zdaję sobie sprawę z tego, że podejdę do nich zupełnie inaczej i pewnie wspomnienia wypaczyła trochę nutka nostalgii, to bardzo chciałbym zobaczyć w nowej formie następujące produkcje.

Saber Rider and the Star Sheriffs

Rycerz srebrnej szabli pojawił się w polskiej telewizji – leciał na Polsacie, Polsacie 2, TV4 i Tele 5, ale ja najbardziej kojarzę tę animację z niemieckiego RTL 2. Skłamałbym mówiąc, że znałem wtedy więcej niż banalne podstawy tego języka, więc umykała mi część fabuły, ale Shinji Hiraki wywijał swoim atutem takie cuda, że doskonale wiedziałem o co chodzi w przygodach gwiezdnych szeryfów. No i wielki robot, każda opowieść jest lepsza kiedy pojawia się w niej taka maszyna.

The Centurions

Nie przypominam sobie żeby The Centurions kiedykolwiek trafiło do polskiej telewizji, ale poprawcie mnie jeśli się mylę. Jeśli czegoś nie pomyliłem, oglądałem tę bajkę na Sky One i idealnie wręcz wpasowywało się w moje początki z językiem angielskim. Niedaleka przyszłość, trzech totalnie generycznych bohaterów, którzy mogli transportować się w dowolne miejsce na świecie posiadało specjalne stroje, do których umieszczona na orbicie stacja kosmiczna przesyłała specjalne uzbrojenie. Dzięki tej niesamowitej technologii wcielali w życie hasło „man and machine, power extreme”.

Kapitan Planeta

Tak, wiem, wiem, to była bajka dla mięczaków. Ale sami przyznacie, że idealnie pasująca do dzisiejszych czasów, gdzie ochrona środowiska jest jeszcze ważniejsza niż kiedyś. Grupa nastolatków ze specjalnymi pierścieniami, których połączone moce tworzą superbohatera walczącego z przebrzydłymi rzezimieszkami, którzy chcą zanieczyścić naszą planetę. Przy całej naiwności tej kreskówki, chciałbym zobaczyć ją w nowej, przystającej do dzisiejszych standardów formie.

M.A.S.K.

Skrót od Mobile Armored Strike Kommand, czyli sprawnej bojowo jednostki pod dowództwem Matta Trakkera, który toczy niekończącą się walkę z organizacją V.E.N.O.M. (Vicious Evil Network of Mayhem) – trzeba przyznać, że te skróty były przezabawne. „Maski” to kwintesencja „sensacyjnych” animacji z lat 80. ubiegłego wieku z tym specyficznym klimatem, który w latach 90. gdzieś zniknął. Serial doczekał się tylko dwóch sezonów, a ja chciałbym zobaczyć jak mógłby wyglądać w nowej formie, z dużo lepszą warstwą wizualną. Ale oczywiście tym samym świetnym openingiem. No bo skoro Transformersy doczekały się tylu animacji, to czemu M.A.S.K. nie może wrócić?

SilverHawks

Mam też spory sentyment do kreskówki SilverHawks. Zapytacie czemu nie do ThunderCats? A ja odpowiem, że nie mam zielonego pojęcia – chyba każdy dzieciak miał jakieś swoje kreskówkowe typy, które niekoniecznie pokrywały się z wyborami znajomych. Po części prawdziwi, po części mechaniczni bohaterowie w błyszczących zbrojach tworzyli dzielną ekipę SilverHawks, która zaciekle walczyła z Mon*Star. Ulubiony bohater? Oczywiście, że Bluegrass, kowboj z gitarą.

Myślę, że to zestawienie kreskówek doskonale pokazuje tematykę, jaka najbardziej odpowiadała mi w animacjach. Chyba każdy z tych tytułów mógłby bardzo dużo zyskać, gdyby poświęcić mu odpowiednio dużo czasu i oprawić dobrą kreską. I ciekawe, czy Netflix zdecyduje się, by przywrócić któreś z nich tak, jak robi to właśnie z He-Manem.