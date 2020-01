Mam dosyć słabych polskich filmów jadących na populiźmie

Taka tematyka jak polityka, Kościół, przekręty finansowe, rynek piłkarski czy przedstawiciele służb mundurowych wzbudzają ogromne emocje. To pośrednio lub bezpośrednio dotyczy nas wszystkich, dlatego gdy film ma ujawniać kulisy afery piramidy finansowej czy krętactwa banków, nieco bezwiednie możemy się nim zainteresować.

Na wszystkie te przemyślenia zebrało mi się po ujrzeniu zapowiedzi filmu „Banksterzy”, który zadebiutuje w tym roku. Nie widziałem go jeszcze, więc nie mógłbym go zaopiniować, dlatego na ocenę każdej z cech produkcji dopiero przyjdzie czas. Nie mogłem jednak oprzeć się wrażeniu, że oto przed nami znajduje się kolejny film, który będzie wpisywał się w utrzymujący się od pewnego czasu trend opisywany przez mnie wcześniej. Na myśl przyszła mi od razu inna produkcja, „Solid Gold”, która miała przypomnieć o nam o aferze wokół Amber Gold, zaś powstające jeden za drugim filmy Patryka Vegi pasują jak ulał do całej tej układanki.

Opis filmu „Banksterzy”:

15 stycznia, mija pięć lat od tzw. „czarnego czwartku”. Dnia, który wstrząsnął rynkiem walutowym i dramatycznie wpłynął na życie tysięcy Polaków, posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. To właśnie tego dnia szwajcarski bank centralny podjął decyzję o uwolnieniu kursu franka wobec euro, co w praktyce oznaczało gwałtowny wzrost rat kredytowych.

Wspomnienia tamtych wydarzeń przywołują „Banksterzy” – pierwsza w historii krajowego kina produkcja, ukazująca kulisy największej afery finansowej III RP, której dramatyczne konsekwencje odczuwa do dziś ponad 750 000 polskich rodzin. Film pokaże zarówno międzynarodowe mechanizmy, które doprowadziły do wprowadzenia toksycznych pożyczek we frankach, jak również drobiazgowo zaplanowane manipulacje banków, zachęcających klientów do korzystania ze szkodliwych usług. Pełen napięcia, emocji i ludzkich dramatów obraz został zainspirowany prawdziwymi historiami osób, które wpadły w pułapkę kredytów w obcej walucie. Jego konsultantami merytorycznymi byli dawni pracownicy banków, a także specjaliści od rynku kapitałowego w Polsce oraz członkowie stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.