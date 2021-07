Malezyjska policja zamknęła 6 nielegalnych „kopalni”

W czasach gdy Unia Europejska przyśpiesza transformację motoryzacji aby ograniczyć emisję CO2, ogromne ilości energii elektrycznej zużywane są do „kopania” kryptowalut, co nie jest wcale obojętne naszej planecie. Dlatego w niektórych prowincjach w Chinach już zakazano kopania, a inne azjatyckie państwa zaczynają coraz intensywniej walczyć z nielegalnymi kopalniami. Niestety jako, że prąd jest głównym kosztem wydobycia kryptowaluty, to istnieją całe zorganizowane grupy przestępcze, które kradną energię aby zasilać swoje maszyny.

Tylko w ostatnich tygodniach malezyjska policja w mieście Miri zlikwidowała 6 takich nielegalnych przybytków, w których skonfiskowano sprzęt do kopania bitcoina o wartości około 1,6 mln USD. Były to głównie wyspecjalizowane maszyny typu ASIC, które nadają się tylko do jednego celu. W sumie zatrzymano aż 1069 urządzeń i aby uniknąć możliwości ich powtórnego użycia, zostały komisyjnie zniszczone. Nie, nie zostały rozebrane na części pierwsze, władze postanowiły zrobić to w bardziej spektakularny sposób. Sprzęt został rozjechany przez walec drogowy, a całość uwieczniono na krótkim nagraniu.

W czasach kryzysu na rynku układów scalonych niszczenie takich urządzeń nie wygląda może dobrze, ale w innym wypadku te koparki mogły ponownie trafić na rynek, a niestety do niczego innego niż kopanie bitcoina nie da się ich wykorzystać. Podczas nalotów na kopalnie zatrzymano w sumie 6 osób, które zostały oskarżone o kradzież prądu i mogą trafić do więzienia nawet na 8 miesięcy. Będą musiały również zapłacić karę, choć jej wysokość nie wydaje się wygórowana (1900 USD) w porównaniu do wartości sprzętu jaki zatrzymano. Miejmy jednak nadzieje, że będzie to przestrogą dla tych, którzy chcieliby się wzbogacić w podobny sposób.