Bitcoin (i inne kryptowaluty) trują naszą planetę. Na masową skalę

Bitcoin, jako zdecentralizowana waluta, nie ma swojego odpowiednika w świecie rzeczywistym, a jest tylko wirtualnym aktywem, które każdy z nas może wydobyć, przeznaczając do tego moc obliczeniową swojego komputera, w szczególności karty graficznej. Wszystkie operacje, jakie chcemy wykonywać, a które związane są z Bitcoinem wymagają więc dostarczenia energii elektrycznej – czy to do naszych komputerów, czy to do serwerów, które odpowiadają za przeprowadzane transakcje. Ta z kolei w dużej mierze pozyskiwana jest ze źródeł nieodnawialnych, jak paliwa kopalne, których przetwarzanie generuje bardzo dużo zanieczyszczeń. Jaki jednak wpływ ma Bitcoin na naszą planetę? Dużo większy, niż byśmy sobie tego życzyli.

Bitcoin zużywa tyle energii co Grecja, a przypominam, że mówimy tu o tylko jednej kryptowalucie

Jak wynika z danych dostarczonych przez Bank of America, Bitcoin w obecnym etapie rozwoju zużywa tyle samo energii elektrycznej co niewielki, rozwinięty kraj pokroju Grecji, duże linie lotnicze obsługujące 200 mln pasażerów rocznie, czy też rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Jako, że większość kopalni kryptowaluty znajduje się w Chinach, gdzie korzysta się głównie z paliw kopalnych, każde 50 tysięcy dolarów pozyskane przez kopanie to 270 ton dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery.