2050 rok bez aut spalinowych na drogach

Obecnie plan Komisji Europejskiej przewiduje redukcję emisji CO2 przez samochody osobowe o 37,5% w 2030 roku w stosunku do wartości obecnych, czyli 95 g/km. Dawałoby to wartość około 60 g/km co i tak trudno byłoby osiągnąć bez zastosowania hybryd typu plugin. Każdy zdaje sobie chyba jednak sprawę, że tak naprawdę to mocno naciągane, bo na dłuższych dystansach emisja CO2 będzie znacznie większa w takich hybrydach. Dlatego UE chce ograniczyć ją jeszcze bardziej, teraz mówi się o redukcji o 65% w 2030 roku i zerowej emisji w 2035 roku. Oznacza to, że producenci samochodów będą musieli mieć w swojej ofercie i sprzedawać znacznie więcej aut w pełni elektrycznych. De facto po 2035 roku w Europie nie będzie można sprzedawać nowych aut z silnikami spalinowymi.

To nie są jeszcze potwierdzone plany, powyższe informacje przekazał Bloomberg jako źródło podając wewnętrzne dokumenty Komisji Europejskiej do jakich udało im się dotrzeć. Coś jednak jest na rzeczy, bo wczoraj prezydent Francji spotkał się z przedstawicielami firm motoryzacyjnych w swoim kraju aby porozmawiać o większym zaangażowaniu w elektryfikację floty pojazdów. Wiele wskazuje na to, że szczegóły nowego planu poznamy jeszcze w tym tygodniu. Przewiduje on zmniejszenie emisji CO2 w stosunku do 1990 roku o 55% już w 2030 roku, a to będzie wymagało radykalnych działań, nie tylko w kwestii samochodów osobowych, które odpowiadają za około 12% emisji CO2.