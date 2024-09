Astronomowie, wykorzystując Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, odkryli nową tajemniczą klasę galaktyk, które stawiają przed naukowcami nie lada zagadkę. Ich nazwa to po prostu: "Małe Czerwone Kropki" (ang. little red dots) i to dopiero początek wyzwań z nimi związanych. Swoim wyglądem przypominają różne obiekty, co utrudnia ich jednoznaczną klasyfikację. Mogą to być albo niezwykle masywne galaktyki pełne gwiazd, albo niewielkie, zwarte galaktyki z supermasywną czarną dziurą w centrum.