Planujesz zakup iPada Air? Zaczekaj, zaraz będzie nowy model

iPad Air 5. generacji trafił do sklepów wiosną ubiegłego roku. W ostatnim kalendarzu Apple — to dość długo, bowiem firma weszła w cykl, w którym każdego roku serwuje nie tylko nowe smartfony, ale także komputery. Nieuchronnie zbliża się zatem czas nowych tabletów. I choć na nowego iPAda Pro mamy rzekomo poczekać jeszcze do przyszłego roku, to nowy iPad Air miałby pojawić się jeszcze tej jesieni. I to bez dedykowanej mu konferencji, ot tak, po prostu ma trafić na sklepowe półki.

iPad Air jeszcze tej jesieni. Tablet ze średniej półki tuż za rogiem

Mark Gurman regularnie dostarcza wieści ze świata Apple — trochę w tym plotek, trochę analiz, trochę przecieków z pewnych źródeł. W ostatnim odcinku podcastu The MacRumors Show, przyznał wprost że z jego informacji wynika, jakoby Apple na wtorkowym wydarzeniu nie pokusiło się o żadne nowe iPady. Nie oznacza to jednak, że nowych tabletów w tym roku w ogóle nie będzie. Spodziewać się mamy... właśnie iPada Air, czyli tego, który w ofercie Apple jest "średniakiem". Na pierwszy rzut oka nietrudno pomylić go z modelami Pro, w praktyce jednak brak mu najważniejszych funkcji najdroższych modeli: czyli ekranu z odświeżaniem 120 Hz oraz zestawu kamer odpowiedzialnych za zabezpieczenia FaceID.

Apple miałoby tej jesieni ot tak, po prostu, wprowadzić nowe modele iPadów Air do sklepów — informując o nich jedynie za pośrednictwem informacji prasowej. I myślę, że dla nikogo kto obserwuje działania giganta z Cupertino od dłuższego czasu — nie byłoby to specjalnym zaskoczeniem. Firma co jakiś czas miewa takie premiery, zwłaszcza w kontekście jedynie odświeżanych produktów. Tutaj nikt nie spodziewa się żadnych rewolucyjnych zmian. Największą z nich będzie prawdopodobnie aktualizacja układu, w oparciu o który działa urządzenie. Dotychczasowe M1 zastąpione zostanie przez młodszego brata: układ M2 lub (jeżeli do tego czasu będzie już faktycznie dostępny) — M3.

Warto wstrzymać się z zakupem. Nowy model daje szansę na to, że dotychczasowe kupimy taniej

Jeżeli nowy model zaoferuje szybsze podzespoły, a poza tym nie zmieni się cokolwiek więcej poza ceną — to dla wielu dotychczasowy model wciąż okazać się może więcej, niż wystarczającym. Warto jednak wziąć pod uwagę to, że jest spora szansa na wyprzedaże iPadów Air 5. generacji — a także sporo urządzeń na rynku wtórnym, które będą dostępne w nieco bardziej przystępnych cenach. Ten czas przed samą premierą nowości jest zawsze dość... dziwny pod względem zakupów. Tak długo jak najwięksi sprzedawcy nie czyszczą magazynów przed dostawą nowości, zakup sprzętów wydaje się być po prostu nieopłacalny mając z tyłu głowy, że za tę samą cenę / niewiele więcej już wkrótce będziemy mogli mieć znacznie nowszą konstrukcję. Podobnie jest przecież z iPhone'ami — zakup najnowszego modelu co najmniej od wiosny wydaje się nie być najlepszym pomysłem. W końcu już we wrześniu będą nowsze, lepsze, szybsze (...)