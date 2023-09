Już jutro konferencja Apple "Wonderlust". Czego się możemy po niej spodziewać?

Wonderlust, bo tak nazywa się jutrzejsza prezentacja Apple przyniesie nam premierę iPhone'a 15 oraz datę wydania iOS 17 i innych systemów operacyjnych dla urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Czego jeszcze możemy się spodziewać po konferencji?

O iPhonie 15 wiemy niemal wszystko, choć oczywiście Apple może nas jeszcze zaskoczyć. Podstawowy iPhone 15 pożegna tradycyjnego notcha, który zadebiutował wraz z modelem X. Wszystkie "piętnastki" wyposażone będą w Dynamiczną wyspę, choć technologia ProMotion nadal zarezerwowana będzie dla modeli Pro. Droższe i większe iPhone'y doczekają się też nowej, tytanowej obudowy i cieńszych ramek wokół ekranu - bazowe "piętnastki" wciąż będą opierały się na konstrukcji ze stali nierdzewnej. Oprócz nowych podzespołów, dostaniemy też nowe aparaty - a największy z modeli, Pro Max (lub Ultra - w zależności od nazewnictwa) doczeka się dodatkowego obiektywu peryskopowego rozszerzającego możliwości fotograficzne.

iPhone i Apple Watch. Dwie duże premiery już jutro!

Wielką niewiadomą pozostają ceny, choć nie brakuje sygnałów, że będzie drożej niż rok temu. Ile dokładnie? W przypadku modeli Pro i Pro Max (lub Ultra, w zależności od nazewnictwa) w Stanach Zjednoczonych ma to być nawet o 100 dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę da nam podwyżki sięgające kilkuset złotych. I to bez "dania czegoś w zamian". iPhone 15 Pro wciąż będzie startował z pojemnością 128 GB. Co ciekawe, według kilku źródeł cena podstawowego modelu 15 nie ulegnie zmianie - przynajmniej w Stanach Zjednoczonych.

Na scenie pokazane zostaną też nowe modele zegarków Apple Watch. Mowa tu przede wszystkim o Apple Watch Series 9 oraz Apple Watch Ultra 2. Plotek na ich temat nie ma zbyt wielu, choć mówi się, że Series 9 może od razu przeskoczyć na Series 10 (lub X) - jak miało to miejsce w przypadku iPhone'a X, który zadebiutował rok po premierze iPhone'a 8. Mark Gurman z Bloomberga stoi na stanowisku, że Apple nie zdecyduje się na daleko idące zmiany we flagowym modelu skupiając się przede wszystkim na poprawie jego wydajności. Nie zabraknie jednak lepszych czujników i dodatkowych rozwiązań sprawdzających naszą kondycję, zdrowie i samopoczucie.

"Wonderlust". iPhone 15 i... no właśnie. Co jeszcze?

Wrześniowe prezentacje Apple prawie w całości skupiają się na iPhone'ach i zegarkach Apple Watch, jednak niewykluczone, że Tim Cook i spółka pokażą coś więcej. Jutrzejsza konferencja to dobry moment na zaprezentowanie szeregu nowych akcesoriów dla telefonów, zegarków i innych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. Możemy się spodziewać, że w najbliższych dniach w sklepach pojawią się "odświeżone" słuchawki AirPods Pro drugiej generacji z etui ładowanym przewodem USB-C. Według informacji Marka Gurmana, inne modele słuchawek na USB-C poczekają do przyszłego roku.

A co z iPadami? Ich raczej nie powinniśmy się spodziewać w tym tygodniu. Najnowsze plotki sugerują, że Apple pokaże je w październiku, ale nie zorganizuje specjalnej konferencji - o nowych modelach dowiemy się z notki prasowej, która poprzedni aktualizację oficjalnego sklepu. Czy prezentacja "Wonderlust" przyniesie dodatkowe informacje o goglach rozszerzonej rzeczywistości Apple Pro Vision? Firma od kilku tygodni podgrzewa atmosferę chwaląc się komentarzami deweloperów. Niewykluczone więc, że jakaś wzmianka na temat tego urządzenia pojawi się na scenie.

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już jutro! Prezentacja Apple, na której z pewnością pojawi się iPhone 15 startuje punktualnie o godzinie 19:00 czasu polskiego. Odświeżajcie i czytajcie Antyweb - na pewno nie zabraknie u nas podsumowania najważniejszych premier produktów z logo nadgryzionego jabłka. Macie jakieś oczekiwania? Podzielcie się nimi w komentarzach, chętnie o nich poczytam!