Kosmicznie droga klawiatura Apple ma nie działać z nowym iPadem Pro

Problemy z kompatybilnością 12,9-calowego wariantu są dość… niespodziewane — i myślę, że dla wielu użytkowników może to okazać się rozczarowuje. Wszyscy łowcy okazji którzy do najnowszego tabletu będą chcieli dokupić klawiaturę w starym kolorze (a kto wie, może nawet z drugiej ręki), będą musieli obejść się smakiem. Przynajmniej jeśli chodzi o idealne dopasowanie — bo nie jest wcale wykluczone, że stara klawiatura z nowym iPadem będzie działać. Trzeba jednak wówczas przygotować się na to, że nie będzie to połączenie rekomendowane przez Apple, idealnie dopasowane i bezpieczne. Na tę chwilę Apple nie komentuje sprawy — część użytkowników robi sobie jeszcze nadzieję, że obejdzie się bez problemów. Faktem jednak jest, że w sklepie Apple obecnie dostępne są wyłącznie nowe warianty — zeszłoroczny model klawiatury został wycofany ze sprzedaży. Niestety, ze względu na to że premiera tabletu dopiero w drugiej połowie maja – na tę chwilę nie ma jak zweryfikować tych informacji, a nawet jeżeli jakieś zagraniczne redakcje są już w posiadaniu najnowszej wersji tabletu, to prawdopodobnie nie mogą udzielić odpowiedzi na nurtujące pytanie.

Przyznam, że jeżeli te informacje się potwierdzą, będzie to wyjątkowo perfidna zagrywka ze strony Apple – z co najmniej kilku powodów. Projekty takie jak te nie powstają z dnia na dzień, podejrzewam że podczas wypuszczania pierwszej wersji klawiatury firma mogła już zadbać o kompatybilność z przyszłorocznym modelem. Wyrokować jeszcze nie można, ale choć będę rozczarowany, nie będę zdziwiony. Doskonale pamiętam wcześniejsze historie z niekompatybilnymi akcesoriami iPadów — bo choć obudowy wyglądały tak samo, magnesy były rozmieszczone w innych miejscach. Tym samym kosztowne okładki Smart Cover po prostu z nimi nie działały.

Źródło