To trochę przesada, że nowe iMaki Apple powinno sprzedawać z dockiem w zestawie

USB typu C i Thunderbolt 3 są super, ale nie ważne w co wierzą projektanci Apple — daleko mu do bycia wszechobecnym standardem

Ładujemy smartfony USB-C (ale nie te od Apple, wiadomo), ładujemy tak iPady (ale też nie wszystkie). No i w sumie… to byłoby z grubsza na tyle. Jeżeli od kilku lat korzystacie bez innych złącz, prawdopodobnie macie już cały pakiet przejściówek i stacji dokujących. Sam mam kilka większych, kilka mniejszych, kilka w moim podróżnym przyborniku. Nie spotkałem na swojej drodze jeszcze nikogo, kto zaserwowałby mi pendrive’a z USB-C. Zresztą to samo tyczy się dysków zewnętrznych czy prostych rzeczy jak czytniki kart. Dotychczasowe modele (np. wciąż dostępny w sprzedaży iMac 21,5 lub 27-calowy z układem Intela) oferowały wejścia: Ethernet, 2x Thunderbolt 3, 4x USB typu A, gniazdo na kartę SDXC (UHS-II) oraz port słuchawkowy. Było uniwersalne i dla każdego coś dobrego. Prawdopodobnie mimo tego nie brakowało użytkowników, którzy kupowali dodatkowe przejściówki — chociażby dla własnej wygody, by mieć łatwiejszy dostęp do portów. Ale nie były one koniecznością, a w nowych iMakach już – niestety – będą. Bo lwia część użytkowników nie podepnie do nich dotychczasowych akcesoriów czy kabli, a nawet jeśli jest wyposażona w ich odpowiedniki to… no cóż, wciąż jest to krok wstecz. Bo, podobnie jak przed laty laptopy, zostały wykastrowane z elementów, które przez lata były standardowym wyposażeniem sprzętu.