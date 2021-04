Nowe akcesoria Apple dostępne tylko w zestawie z komputerem

Nie jest wcale wykluczone, że oferty te zmienią się w przyszłości — tak przecież było z klawiaturami i gładzikami w wariancie Gwiezdnej Szarości, które początkowo były dostępne wyłącznie z iMakami Pro. Tam jednak różniły się tylko kolorkami, tutaj w przypadku klawiatur to jednak nowe produkty. Dla fanów Touch ID integracja zabezpieczeń ze stacjonarnym komputerem brzmi bajecznie, zwłaszcza w kontekście dodatków do Maca Mini i Macbooków z M1. Bo tylko w komputerach z tymi czipami będzie obsługiwane:

You can only buy them with the M1 Mac (for now?) but you can use them (with Touch ID!) on other M1 Macs, or just as BT keyboards (no Touch ID) on Intel Macs/other devices. https://t.co/mOOp5mbmg2

— Rene Ritchie (@reneritchie) April 20, 2021