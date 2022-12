Pamiętacie te czasy, gdy za dzieciaka biegliście do kiosku po nowe wydanie ulubionego magazynu o grach? Cóż, trzeba pogodzić się z faktem, że przyszłe pokolenia mogą nigdy nie zaznać tej chwili. Jeden z trzech ostatnich magazynów o grach – wydawanych w formie papierowej – właśnie ogłosił zakończenie działalności. A szkoda, bo Pixel miał w sobie to coś…

Pixel umiera przez koszta

Tradycyjna forma wydawnicza odchodzi powoli do lamusa – to fakt, z którym trudno polemizować. Ogólnotematyczne dzienniki jeszcze jakoś się trzymają, ale specjalistyczne i nieco bardziej hermetyczne czasopisma są skazane na przeniesienie aktywności do sieci, lub złożenie broni i opuszczenie rynku. Na to znacznie bardziej pesymistyczne rozwiązanie zdecydowali się włodarze Pixela – magazynu dla entuzjastów popkultury i gamingu, który funkcjonował od 2015 roku.

Źródło: PixelPost

Decyzja została podyktowana względami ekonomicznymi. W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na Facebooku możemy przeczytać, że aktualne koszta druku, papieru i prądu uniemożliwiają dalsze tworzenie Pixela.

„Powód jest do bólu prozaiczny. Po prostu w aktualnej sytuacji i kosztach głównie druku, papieru i prądu nie mogę sobie pozwolić na dalsze wydawanie pisma. Zbyt wiele to kosztuje pod względem finansowym (i nie tylko)”

Pixel przez 7 lat poruszał na swoich łamach szeroko pojętą tematykę popkulturową z naciskiem na gry, zyskując sympatię pokaźnego grona czytelników. Co dalej z magazynem? Robert Łapiński – pełniący rolę wydawcy – informuje, że powrót na rynek nie jest wykluczony, ale wymagać to będzie dużego wsparcia partnerów finansowych. Dodaje też, że redaktorzy PSX – ostatniego (obok kwartalnego CD Action) magazynu o grach w formie papierowej – będą starali się przemycić ducha Pixela do swoich publikacji, aby przyciągnąć wiernych czytelników.

Ostatni numer Pixela ukaże się 21 grudnia.

Obrazek wyróżniający: Pixel