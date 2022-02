Wydania papierowe tracą na znaczeniu, a nieobecni w Sieci nie mogą liczyć na zainteresowanie i kontynuowanie działalności. Niedawno pisałem, że radio - podobnie jak VOD - musi być obecne w Internecie jako podcasty, ponieważ ulotność materiałów emitowanych w klasyczny sposób jest zbyt duża. Swoboda i wybór to pryncypia dzisiejszych mediów, niezbędne jest diagnozowanie i wstrzeliwanie się w potrzeby użytkowników. Magazyn Pismo prowadzi także taką działalność, ale idzie też na przekór trendom i stawia przede wszystkim na wydanie papierowe.

O tym, jak nieduża redakcja i miesięcznik wydawany przez fundację funkcjonuje w XXI wieku, jak zaczęła się ta przygoda i jak ewoluował rynek prasy opowiada Barbara Sowa - szefowa wydań cyfrowych i audio Pisma. Okazuje się, że takie wydawnictwo nie dociera tylko do znacznie dojrzałych czytelników, ale wśród odbiorców 60% stanowią osoby poniżej 30 roku życia. To chyba pokazuje, że prognozy końca prasy drukowanej i klasycznych magazynów, tygodników czy dzienników są zdecydowanie przesadzone, ale co się zmienia i co będzie się zmieniać? Jak docierać do czytelników? Po więcej zapraszamy do najnowszego odcinka podcastu.

Czy prasa umiera? Drukowany Magazyn Pismo i XXI wiek

