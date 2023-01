Możesz nie znać tego narzędzia do backupów. A powinieneś

0

Kopie zapasowe to coś, co co jedni już robią, a inni... dopiero będą robić. Na pewno chcielibyście, aby Wasze dane były zawsze bezpieczne. I jest to absolutnie zrozumiałe: nikt nie chce, aby wraz z awarią systemu, lub innym nieprzewidzianym wydarzeniem, dostęp do danych stał się niemożliwy. Macrium Reflect Free jest ciekawym narzędziem, który pozwala tego uniknąć.