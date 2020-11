Praca na obydwu systemach, niemalże jednocześnie, pozwala dość szybko dostrzegać różnice i zauważać przewagę jednego systemu nad drugim. Błyskawicznie weryfikuje się wszystkie krążące mity na temat tego, jak świetna lub tragiczna jest dana platforma pod pewnym względem. I umówmy się – aktualizacje systemu Windows obrosły już legendami.

Nie aktualizuj starszego MacBooka. Big Sur ucegli Ci komputer

Sam wielokrotnie doświadczałem bezproblemowych uaktualnień pomiędzy tymi bardziej znaczącymi wersjami, a zdarzało się też, że przy pomniejszych aktualizacjach system gubił sterowniki, pliki, tapety, ustawienia i inne. Można ponarzekać (a nawet trzeba, bo to pomoże Microsoftowi przyjrzeć się kłopotom dzięki odpowiednim zgłoszeniom), ale myślę, że należy też wykazać się pewną dozą wyrozumiałości, bo pod uwagę wypada wziąć nieco więcej czynników, niż tylko nasza maszyna i nasz system. Są ich miliardy, więc szansa, że coś pójdzie nie tak jest całkiem spora.

Aktualizacja do macOS Catalina miała być bezbłędna

I w takich okolicznościach przejdę do sytuacji, która zastała mnie w ostatnich tygodniach, gdy postanowiłem zaktualizować swojego MacBooka Air. Nie, nie wybrałem najnowszej wersji macOS Big Sur, ponieważ pierwsze opinie i recenzje nie są mu zbyt przychylne, lecz rzutem na taśmę (kilka godzin przed udostępnieniem tej wersji) rozpocząłem proces aktualizacji do macOS Catalina. Czy spodziewałem się, że coś może pójść nie tak? Z jednej strony liczyłem na to, że doświadczę tego emejzingu Apple i nic złego mnie nie spotka, ale przy przeskoku z High Sierra na Catalinę z pominięciem Mojave przeczuwałem pewne problemy.