Apple oficjalnie zapowiedziało macOS Sonoma. Tegoroczną wersję autorskiego systemu operacyjnego, który oficjalnie zostanie udostępniony nadchodzącej jesieni. Na pierwszy rzut oka macOS 14 wydaje się nie powalać nowościami, ale to żaden sekret, że jesienią i tak miliony użytkowników komputerów Apple zainstaluje najnowsze oprogramowanie.

Apple dość szybko porzuca swoje komputery z Intelem na pokładzie. Od czasu debiutu Apple Silicon M1 widać, że gigant z Cupertino chce jak najszybciej odciąć się od układów Intela. Wygląda to dość drastycznie, ale skoro zbudował portfolio na nowo — z nowymi układami — to chce sprzedać ich jak najwięcej. Dlatego w tym roku porzuca wsparcie dla kolejnych modeli z przeszłości. No ale właśnie: jakie komputery będą mogły cieszyć się dostępem do najnowszej wersji systemu macOS w tym roku?

Na jakich komputerach dostępny będzie macOS Sonoma?

iMac: 2019 i nowsze;

2019 i nowsze; iMac Pro: 2017;

2017; MacBook Air: 2018 i nowsze;

2018 i nowsze; MacBook Pro: 2018 i nowsze;

2018 i nowsze; Mac Pro: 2019 i nowsze;

2019 i nowsze; Mac Studio: 2022 i nowsze;

2022 i nowsze; Mac mini: 2018 i nowsze.

Jak widać — poza iMac Pro z 2017 roku, najnowszymi komputerami są te z 2018 roku. A prawdopodobnie i one stracą wsparcie w przyszłym roku. Biorąc pod uwagę to jak ciemny był to rozdział w historii komputerów Apple (tak, to te niesławne komputery z nienaprawialnymi klawiaturami motylkowymi), nie dziwi mnie to, że firma chce jak najszybciej zakończyć tę przygodę. Wyjątkowo ciekawi mnie przez ile lat przy respiratorze Apple zdecyduje się utrzymać Maka Pro z Intelem. Zaprezentowany wczoraj komputer nowej generacji nie pozostawia złudzeń co do tego, że gigant wierzy, iż jego autorskie układy są w stanie zapewnić wszystko, czego potrzebują profesjonaliści. Jestem zaintrygowany jak to dalej rozegrają. Zwłaszcza, że żarty z cen Maków Pro nie ustają po dziś dzień.