Jednym z elementów za które wyjątkowo cenię sobie applowskie Macbooki jest ich zarządzanie energią. Przy mojej normalnej pracy — ze średnią jasnością ekranu, połączeniem z WiFi, uruchomioną przeglądarką, komunikatorami i okazjonalnym korzystaniem z innych aplikacji — tych 7-8 godzin bez poszukiwania ładowarki nie jest żadnym specjalnym wyczynem, a standardem. Prawdopodobnie gdyby zaszła taka potrzeba, wprowadzając jakieś ograniczenia, dałbym radę wydłużyć ten czas nawet do 10 godzin. Uważam, że to naprawdę dobry czas — zwłaszcza, że niebawem mojemu MBP stukną dwa lata. Apple pracuje nad tym, by w przyszłości nie trzeba było się martwić starzeniem baterii w ich komputerach — pomóc ma w tym nowa opcja zarządzania zdrowiem baterii (Battery Health Management), które wczoraj ogłosił gigant z Cupertino.