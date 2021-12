Macie czas do końca grudnia by odblokować bootloader w swoim LG

Nie wiem czy wy też odnieśliście takie wrażenie, czy też tylko mi wydaje się, że w ostatnim czasie zainteresowanie custom ROMami nieco się zwiększyło. Jeżeli miałbym obstawiać, to powodem tego jest większa "żywotność" urządzeń, które wciąż są super sprawnymi telefonami i to na długo po tym, jak producent wypuści do nich ostatnią aktualizację. Być może większe zainteresowanie wynika z faktu, że właściciele takich urządzeń nie widzą sensu w ich wymianie, a wciąż chcą korzystać z tego, co oferuje im nowy Android. Widzą to też producenci, dla których każdy telefon, który na rynku żyje dłużej niż zakłada ich biznesplan to strata i użytkownik, który nie wydał pieniędzy na nowe urządzenie.

Dlatego producenci walczą z custom ROMami. Ale nie LG

Jakiś czas temu opisywaliśmy wam, co stanie się z telefonami Samsunga, jeżeli dojdzie do próby odblokowania bootloadera. Mianowicie - przestaną działać kamery. Jest to celowy zabieg producenta mający na celu powstrzymanie użytkowników przed takimi działaniami. Tymczasem LG poszło zupełnie inną drogą i udostępnia użytkownikom za darmo klucze do odblokowania bootloadera. Jest jednak mały haczyk - z racji na to, że firma zwija się z rynku smartfonów, wygasza też swoją stronę w sieci poświęconą deweloperom. Wraz z nią znika mechanizm pozwalający pozyskać wspomniane klucze. Dlatego jeżeli macie telefon LG i chcecie w przyszłości wgrać sobie custom ROM, zdecydowanie polecam udać się na tę stronę, pobrać i zapisać swój klucz.

Skąd wziąć klucz do bootloadera?

LG na swojej stronie posiada dokładne instrukcje odnośnie tego, jak odblokować bootloader: