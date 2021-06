Na nowe, mocniejsze, Macbooki Pro poczekamy do jesieni

Wiosenne premiery sprzętów Apple rzadko kiedy dorównują rozmachem tym, które firma przygotowuje na drugie półrocze. Na początku tego roku wprowadziła na rynek nowe komputery iMac z układem M1 oraz iPady Pro z M1. Plotek o mocniejszych Macbookach Pro z — w zależności od źródeł — układem M1X lub M2 nie brakuje od wielu tygodni. Ten mieliśmy oficjalnie poznać podczas WWDC, a wielka prezentacja miała rzekomo być częścią poniedziałkowego Keynote’a. Nic z tego — i zgodnie z przewidywaniami — na mocniejsze komputery Macbook Pro poczekamy do jesieni.

Macbook Pro nowej generacji dopiero jesienią. Na WWDC Apple nie pokazało nowych komputerów

Plotki o nowych Macbookach Pro – nie z czterema, a trzema portami USB typu C, czytnikiem kart SD oraz portem HDMI krążą po sieci od wielu tygodni. Podobnie jak rzekomo powstający 14-calowy wariant komputera, który Apple zaserwuje w rozmiarze obecnych 13,3-calowych Macbooków — a wszystko to dzięki zmniejszeniu ramek wokół ekranu. Sporo mówiło się o tym, że komputer zadebiutuje na WWDC, albo że przynajmniej zostanie wówczas zaprezentowany. Co z tego wyszło? Niewiele. I według najnowszych wieści – odświeżona linia komputerów Apple trafi do sklepów dopiero jesienią. Niby człowiek się spodziewał, ale się łudził…

Jest jeszcze odrobina nadziei, że — podobnie jak w 2018 roku — Apple wypuści nowe komputery latem. Patrząc jednak na to, że wedle wszelkich przecieków nowe sprzęty mają być rynkową rewolucją, nie robiłbym sobie specjalnych nadziei. W mojej opinii nadchodzi zbyt wiele zmian, by Apple zdecydowało się na cichą, szybką, premierę — i zachowają sobie to na jesień. Tym bardziej, że przez problemy z produkcją czipów już teraz na iMaki i iPady Pro z M1 czeka się tygodniami.

