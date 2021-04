Apple iPad Pro z procesorem M1

Spodziewaliśmy się, że Apple do nowego iPada Pro wykorzysta procesor zbliżony wydajnością do M1 z Macbooków, ale firma postanowiła się nie rozdrabniać i użyło po prostu układu M1, który już dobrze znamy. Co więcej jest to jego najmocniejsza wersja z 8 rdzeniami CPU oraz 8 rdzeniami GPU, która może współpracować nawet z 16 GB pamięci RAM. Jakby tego było mało, to iPad Pro zarówno w wersji 11 jak i 12,9 cala dostępny będzie z dyskiem SSD o pojemności nawet 2 TB. Do tego dochodzi też obsługa WiFi 6, Bluetooth 5.0 oraz łączności 5G w wersji z wbudowanym modemem. Apple na niczym nie oszczędzało i w zasadzie mamy tutaj nawet lepszą specyfikacją niż w Macbooku Air, za to w jeszcze mniejszej obudowie i z jeszcze lepszym ekranem.