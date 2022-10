Jeżeli wstrzymywaliście się z zakupami Macbooków Pro z nadzieją na nowe modele tej jesieni, to nie mam dobrych wiadomości. Ich premiera prawdopodobnie opóźni się do przyszłego roku.

Firmy technologiczne żerują na chęci posiadania najlepszych, najnowszych, najszybszych sprzętów przez klientów. Nie mają litości — dlatego choć wcale tego nie potrzebujemy, co kilka-kilkanaście miesięcy dostajemy nowe smartfony, zegarki, tablety, komputery i spółkę. Inwestorzy muszą być zadowoleni, a że tak naprawdę duża część tego szaleństwa bazuje na FOMO bo w gruncie rzeczy świat nie potrzebuje nowego iPhone'a czy Galaxy S co roku - to schodzi na drugi plan. Ale jeżeli wstrzymujecie się z zakupem 14- lub 16-calowych Macbooków w oczekiwaniu na ich nowe warianty z procesorami M2 Pro i M2 Max, to nie mam dla was dobrych wieści. Te, wbrew temu czego większość się spodziewała, mają nie trafić do sklepów jesienią, a dopiero wiosną przyszłego roku.

Macbook Pro 14-calowy i 16-calowy z procesorem M2 ma trafić do sklepów dopiero wiosną 2023

Jak wynika z najświeższych informacji którymi ze światem podzielił się Mark Gurman na łamach Bloomberga, w tym roku do oferty Apple nie dołączą już nowe Macbooki. Najmocniejsze przenośne komputery w ich portfolio mają trafić do sklepów dopiero w pierwszej połowie marca 2023, co wpisywałoby się perfekcyjnie w aktualizację macOS Ventura 13.3 oraz iOS 16.3. Ponadto w swoim raporcie powołuje się na ostatni raport kwartalny, w którym Tim Cook wspomina, że produkty na sezon świąteczny już "są". Ponadto dyrektor finansowy, Luca Maestri, twierdzi, że spodziewa się spadków przychodów z komputerów w grudniu. I prawdopodobnie dlatego, że nie ma w planach żadnej komputerowej premiery.

Sam jestem niezwykle zadowolony z mojego 14-calowego Macbooka Pro i z kim nie rozmawiam kto zdecydował się na jakiś wariant z tej linii, również twierdzi że to najlepszy komputer jaki kiedykolwiek miał. Nowe warianty mają mieć po prostu mocniejsze podzespoły, w kwestii ich wyglądu wszystko ma pozostać bez zmian. Wierzę jednak, że zgodnie z ostatnimi trendami Apple, zmieni się cena — i aż strach pomyśleć z kwotami jakiego rzędu trzeba się będzie mierzyć tym razem...