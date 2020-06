Pierwszymi komputerami Apple opartymi na ARM mają być Macbooki Pro oraz iMaci

Jestem bardzo ciekawy tej zmiany — i tego, jak sprawnie uda się firmie jej dokonać. No i jako użytkownik komputera z 2018 roku — zastanawiam się jak długo będę mógł liczyć na wsparcie, mój poprzedni MBP stracił je dopiero w 2020 roku. Kolejna kwestia to cena: uda się firmie utrzymać ją na tym samym poziomie co obecnie, czy jednak emejzing autorskich rozwiązań sprawi, że powinniśmy spodziewać się podwyżek? Na tę chwilę wiadomo jedynie tyle, że po wczorajszej konferencji akcje Intela poszły w górę. Wszyscy spodziewają się klientów obkupujących w obecne modele: z naprawionymi klawiaturami? Wcale bym się nie zdziwił, Apple wielokrotnie udowadniało że potrzebuje sporo czasu by dopracować produkt. Przywołany tu MBP jest tego doskonałym przykładem — dobrych pięć lat zajęło firmie dojście do tego, że trzeba w tych sprzętach zrezygnować z projektu motylkowej klawiatury, tylko w ten sposób mają one szansę podziałać dłużej bez zacinania się…

