Nowe komputery Apple mają doczekać się odblokowywania twarzą! Face ID także dla macOS?

To, że iMac doczeka się sporego odświeżenia jest już niemal pewne. Zmianie ulegnie jego konstrukcja, przypominająca bardziej ekran monitora Pro Display XDR, nowego iPada Pro i prawdopodobnie iPhone’a 12, którego ostatnie modele wskazują na powrót do płaskich paneli. A co w środku? Czip T2, który w niektórych przypadkach może narobić sporo problemów, nowa grafika od AMD Navi GPU oraz dysk SSD — co chyba jest najlepszą wiadomością dla osób, które w 2020 r. nie wyobrażają sobie drogiego komputera z tradycyjnymi, talerzowymi dyskami w środku. Co się jeszcze zmieni? Do iMaca ma zawitać Face ID — rozwiązanie stosowane z powodzeniem w iPhone’ach (od modelu X) i iPadach Pro. To pozwoli jeszcze bardziej zabezpieczyć komputer i umożliwić jego szybkie odblokowanie zasiadając przy biurku.



Takich rewelacji dostarcza użytkownik Twittera @blue_kanikama, który już w przeszłości przekazywał swoje spostrzeżenia na temat nadchodzących produktów i dzielił się z nami ciekawostkami znalezionymi w plikach systemowych macOS, czy iOS. Tym razem odnalezione pliki sugerują, że komputery Mac wyposażone zostaną w Face ID, a pierwszym z nich ma być wspominany wyżej iMac. Dodatkowo otrzymujemy grafiki pochodzące z ikon, które wyraźnie pokazują wygląd ekranu nowego iMaca wraz z nowym zestawem kamerek, które posłużą do bezpiecznego odblokowywania komputera.

iMac z Face ID? Nowe sposoby zabezpieczeń w nowym modelu stacjonarnego komputera Apple

Jeśli wierzyć tym doniesieniom, to iMaca czeka spore odświeżenie — zarówno samego wyglądu, podzespołów, jak i rozwiązań wpływających na zwiększone bezpieczeństwo użytkowania. Jak widać na załączonej grafice, Apple pozbędzie się też grubej ramki pod ekranem, co wyraźnie poprawi aspekt wizualny nowego modelu komputera.

Wszystkiego dowiemy się już w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca. To właśnie wtedy o 19:00 czasu polskiego rozpocznie się konferencja Apple otwierająca WWDC, na której zaprezentowane zostaną nowe systemy operacyjne i prawdopodobnie pokazany będzie odświeżony iMac. To także idealny czas na poinformowanie i przygotowanie użytkowników komputerów Mac na nadchodzące zmiany — przejście na platformę ARM i porzucenie dotychczasowych procesorów. O tej niemałej rewolucji mówi się coraz więcej i wiele wskazuje na to, że być w może już w przyszłym roku ujrzymy odświeżone modele MacBooków, oparte na nowej architekturze.