Modły zostały wysłuchane. Face ID pojawi się w MacBookach!

Notch był bardzo kontrowersyjny od swojego pierwszego pojawienia się w iPhonie X w 2017 roku — mnóstwo ludzi uważało to za niesamowicie nietrafiony pomysł, który psuł estetykę telefonu i negatywnie wpływał na wyświetlane treści. Po czasie większość użytkowników się jednak do niego przyzwyczaiła i smartfony z nadgryzionym jabłkiem na pleckach z Face ID przestały zbierać tyle hejtu, jednak decyzja o wprowadzeniu notcha do MacBooków była i właściwie cały czas jest dla wielu osób dość niezrozumiała. Mniejsze ramki bez rezygnowania z kamerki — okej. Brak Face ID i jakiegokolwiek sensownego zastosowania — mniej okej.

Jak donosi Patently Apple, najnowszy patent giganta z Cupertino skupia się właśnie na uwierzytelnianiu na MacBookach za pomocą Face ID. Co więcej, patent dotyczący technologii weryfikacji twarzy w laptopach z nadgryzionym jabłkiem w logo sięga aż 2008 roku, co pokazuje, jak długo Apple szykowało się do wprowadzenia tej funkcji.

Face ID już w MacBookach z chipami M3?

Mając na uwadze fakt, że Face ID w iPhone’ach jest już od wielu lat i działa naprawdę dobrze, a coraz więcej laptopów z Windowsem ma takie rozwiązanie dzięki Windows Hello, to wprowadzenie tego sposobu uwierzytelniania do komputerów Mac jest dla Apple zwyczajnie obowiązkiem. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że kpiną jest fakt, że najnowsze MacBooki, wliczając w to propozycję zaprezentowaną podczas tegorocznego WWDC, nie oferują tej funkcji.

Skoro patent został już zatwierdzony, to można założyć, że nie zostanie on wrzucony na lata do szuflady — a kalifornijska firma zdecyduje się na jak najszybsze wprowadzenie go do swoich produktów. Niewykluczone więc, że laptopy z chipem M3 będą już oferować logowanie poprzez Face ID.

A właściwie nie tylko logowanie. Patent dotyczy również uwierzytelnianie dostępu do skrzynki mailowej dzięki Face ID, chociaż można założyć, że po prostu zastąpi on odcisk palca — więc użyjemy Face ID również do płacenia Apple Pay czy dostania się do naszego pęku kluczy. Cóż, najwyższa pora.

