Nowy Macbook tuz za rogiem. Trzymam kciuki za odświeżony model 13″

Można sobie gdybać o jaki sprzęt chodzi, ale patrząc na premiery z ostatnich lat oraz napływające od co najmniej kilku miesięcy plotki dotyczące odświeżenia mniejszych komputerów — wszyscy wypatrują w tym dokumencie nowego Macbooka liczącego sobie 13, a może nawet i 14 cali. Ten drugi wariant miałby być zasługą mniejszych ramek, ale sam rozmiar konstrukcji by się nie zmienił: tak jak ma to zresztą miejsce w przypadku 16″ wariantu komputera.

Jeżeli faktycznie nadchodzi nowy komputer, to wciąż pojawia się pytanie: ile przyjdzie nam na niego poczekać. Prawdopodobnie kilka dobrych tygodni — jeżeli miałbym wróżyć z fusów, to stawiałbym na marzec. Ale jestem bardzo ciekawy co tym razem dla nas przygotowano — i jak drogo to wyceniono. Nie ukrywam, że chętnie przesiądę się na nowszy model — może w nim po kilku miesiącach nie zetrą mi się klawisze ;-).

Źródło: 9 to 5 Mac