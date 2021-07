6. sezon Lucyfera wcześniej niż sądziliśmy! Oto zwiastun nowych odcinków!

Fenomen „Lucyfera” był dla mnie do pewnego momentu zagadką, bo moje pierwsze spotkanie z serialem nie przebiegło zgodnie z przewidywaniami twórców. Produkcję NBC traktowałem jako typowy serial z kategorii procedural, który powraca co tydzień z nowym odcinkiem i tymi samymi bohaterami, lecz za każdym razem opowiada inną historię. Pewne wątki są oczywiście kontynuowane w tle, także swego rodzaju rozwój bohatera, ale sporadycznie wychodzi to na pierwszy plan. Z „Lucyfera” stacja NBC jednak zrezygnowała, a fani zostali bez swojego ulubieńca. Ale do czasu.

Który Czarnobyl obejrzeć? Film na Netfliksie nie dorasta do pięt serialowi HBO

Zwiastun 6. sezonu Lucyfera na Netflix

Po tym jak serial pojawił się na Netfliksie, serwis streamingowy odnotował naprawdę spore zainteresowanie, a to przełożyło się na plan odkupienia praw do kolejnych sezonów. Od tamtej pory „Lucyfer” regularnie pojawia się w TOP 10 Netfliksa w wielu krajach na całym świecie, dlatego to że zmierzamy ku końcowi tej historii jest słodko gorzkim wydarzeniem.

Netflix weryfikuje konta w Polsce. Test ograniczania udostępniania nadal trwa

W zapowiedzi odcinków 6. sezonu nie pojawiło się wiele nowych scen, ale twórcy przypomnieli wiele udanych momentów z wcześniejszych serii. Wiemy, że czeka nas przeskok w czasie w nowych odcinkach, zobaczymy nowe twarze, a relacja z Chloe znacząco się pokomplikuje. Finał serialu zapowiada się więc dla fanów bardzo interesująco. Co ciekawe, wśród odcinków 6. sezonu pojawi się najdroższy w historii „Lucyfera” epizod. Najbliższe dni na pewno przyniosą wiele nowych materiałów z nadchodzącego 6. sezonu.

Zwiastun „Diuny” zapowiada przepiękne widowisko w nowym wydaniu!

Lucyfer 6. sezon – data premiery

Premiera 6. sezonu Lucyfera odbędzie się już 10 września na Netflix, więc przed nami niewiele ponad miesiąc oczekiwania na nowe odcinki.