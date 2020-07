Seksowny Lucyfer i jego brat bliźniak w zwiastunie 5. sezonu serialu od Netfliksa

Netflix zaprezentował fanom oficjalny zwiastun najnowszego sezonu swojego wielkiego hitu – Lufyera. Serial pojawi się na platformie tego lata, a dokładniej mówiąc już 21 sierpnia. Fani z pewnością się cieszą, ale i smucą. Pamiętajmy, że technicznie rzecz biorąc to dopiero część pierwsza sezonu 5. Nadchodzący sezon został podzielony na pół. Na kolejne odcinki będziemy musieli poczekać trochę dłużej.

5. sezon Lucyfera już 21 sierpnia na Netfliksie

Lucyfer powraca na Ziemię! Jest jednak… inny. Oderwany od stałego siebie, dobrze znanego swoim najbliższym. Wygląda na to, że nie mamy do czynienia z prawdziwym Lucyferem, którego pokochaliśmy! Zamiast ekscentrycznego Morningstara w ludzkim świecie pojawia się jego brat bliźniak, Michael. No wiecie, zupełnie jak te archanioł. Jak Tom Ellis poradzi sobie z odgrywaniem dwóch różnych postaci? Fani z pewnością już teraz są bardzo ciekawi. Lucyfer oczywiście również powróci, aby zmierzyć się ze swoim braciszkiem. Piekło z pewnością się rozstąpi!

Seksowny Lucyfer powróci na Netfliksa nie tylko w 5., ale i w 6. sezonie

Lucyfer należy do jednych z najpopularniejszych seriali Netfliksa. Platforma doskonale wiedziała co robi, ratując produkcję z odmętów piekielnych i dając jej drugie życie, ocalając od zapomnienia. Być może FOX, który skasował serial w 2018 roku, żałuje teraz, że do tego doszło. Fani przy produkcji zostali, mocno wierzyli w jej powrót, czekali na więcej i ostatecznie się doczekali. Netflix wypuścił zwiastun pierwszej części 5. sezonu. Czeka nas oczywiście druga część 5. sezonu. A oprócz tego doczekamy się i sezonu 6., który będzie ostatnim.

6. sezon Lucyfera będzie ostatni

Oficjalnie potwierdzono informacje o pojawieniu się jeszcze jednego – szóstego – sezonu. Tym razem będzie to definitywny koniec, czy fani się z tego cieszą, czy niekoniecznie. Trudno się dziwić twórcom, że zdecydowali się przygotować historię w taki sposób, aby być w stanie wyprodukować sześć sezonu, biorąc pod uwagę znaczenie szóstki i jej koneksji z głównym bohaterem serialu. Produkcja nie mogłaby się przecież skończyć na 4. czy 5. sezonie, to byłoby po prostu marnotrastwo!