Seksowny Lucyfer powróci na Netfliksa nie tylko w 5., ale i w 6. sezonie

Lucyfer należy do jednych z najpopularniejszych seriali Netfliksa. Platforma bardzo dobrze zrobiła, ratując produkcję z odmętów piekielnych i dając jej drugie życie, ocalając od zapomnienia. Być może FOX, który skasował serial w 2018 roku, żałuje teraz, że do tego doszło. Fani przy produkcji zostali, czekali na więcej i to własnie dostali. A prezenty się jeszcze nie skończyły. Netflix zaledwie wczoraj ogłosił datę premiery 5. sezonu, a już dzisiaj potwierdził, że doczekamy się i sezonu 6., który będzie ostatnim.

5. sezon Lucyfera już 21 sierpnia

Seksowny diabeł zapowiedział się w seksownym stylu. Zestawienie miłych dla oka scen z serialu świetnie sprawdziło się jako promocja nadchodzących odcinków, bo przecież właśnie tego fani od produkcji oczekują. Sam zlepek nie zdradza niczego konkretnego w sprawie 5. sezonu poza datą jego premiery. Lucyfer powróci na platformę Netflix już 21 sierpnia. Start nowego sezonu, jak łatwo się domyślić, został nieco opóźniony przez światową pandemię. Ekipa zdążyła jednak nagrać większość odcinków jeszcze przed największymi problemami z koronawirusem, długo nie trzeba było czekać, Lucyferowi nie groziło przesuwanie w nieskończoność.

6. sezon Lucyfera będzie ostatnim

Lucyfer | Potwierdzenie sezonu | Netflix Diabeł nas do tego zmusił. 😈 Lucyfer powróci na szósty i ostatni sezon. Ale to już taki ostatni, ostatni. Opublikowany przez Netflix Wtorek, 23 czerwca 2020

Oficjalnie potwierdzono informacje o pojawieniu się jeszcze jednego sezonu. Tym razem będzie to definitywny koniec, bez żadnego przywracania do życia po jakimś czasie. Trudno się dziwić twórcom, że zdecydowali się przygotować historię w taki sposób, aby być w stanie wyprodukować sześć sezonu, biorąc pod uwagę znaczenie szóstki i jej koneksji z głównym bohaterem serialu. Produkcja nie mogłaby się przecież skończyć na 4. czy 5. sezonie, to byłoby po prostu marnotrastwo!

Nie mamy jeszcze żadnych konkretnych informacji związanych z 6. sezonem poza faktem, że w ogóle taki powstanie. Fani w komentarzach są jednak bardzo pozytywnie nastawieni, wierzą, że otrzymają porządne zakończenie, na jakie czekają. Natomiast sezon 5.Lucyfera będzie składał się z 16 odcinków i zostanie podzielony na dwie części. Nie znamy jeszcze daty premiery części drugiej. Możemy też domyślać się, że w związku z sytuacją na świecie produkcja 6. sezonu może nie ruszyć z kopyta na dniach, ale to nic – fani cieszą się, że pewnego dnia po prostu do tego dojdzie.