Poznajcie tajemnice najdziwniejszych Gwiezdnych Wojen w historii

"Star Wars Holiday Special" to jeden z ciekawszych projektów w całym uniwersum Gwiezdnych Wojen i prawdopodobnie jeden z tych mniej chlubnych, jeśli nie najmniej. Do dziś wiele osób zastanawia się, jak i dlaczego tego rodzaju produkcja w ogóle powstała i jak wyglądały kulisy kręcenia specjalnego świątecznego odcinka.

W odpowiedzi na kultowość produkcji oraz lawinę powracających pytań od mniej zaprawionych w odkrywanie uniwersum fanów powstał dokument "A Disturbance in the Force", którego tytuł można przetłumaczyć na "Zakłócenie Mocy", co oczywiście odnosi się do negatywnych reakcji po emisji programu.

Dwugodzinny świąteczny program Star Wars wyemitowała stacja CBS w tygodniu Święta Dziękczynienia. Produkcję obejrzało 13 milionów widzów i nigdy nie został ponownie wyemitowany. Dla fanów Gwiezdnych Wojen był to najdziwniejszy czas na tle historii istnienia franczyzy, ale dla pozostałych osób tajemnica i wyjątkowość tej produkcji pozostaje nieodkrytym sekretem. Co sprawiło, że stał się takim ewenementem i co spowodowało, że w ogóle powstał? Właśnie na te pytania i wątpliwości odpowie dokument.

A Disturbance in the Force - data premiery dokumentu

September Club i Giant Pictures, twórcy i dystrybutor produkcji, ogłosili, że "A Disturbance in the Force" trafi na DVD, Blu-ray i platformy wideo 5 grudnia. Uznany dokument w pierwszej kolejności zadebiutował na festiwalu filmowym SXSW 2023, gdzie pokazano go tylko uczestnikom wydarzenia. Film został odebrany naprawdę dobrze, ponieważ w zabawny sposób oddziela fakty od fikcji dotyczące "Star Wars Holiday Special", pokazując jego znaczenia także w kontekście minionego już czasu telewizji wydarzeń z lat 70 - informuje ComicBook.com.

Zakłócenie Mocy można będzie również obejrzeć na wybranych pokazach w kinach USA, Wielkiej Brytanii i Australii, ale na pojawienie się w repertuarach polskich kin raczej nie powinniśmy liczyć. W zasięgu polskiego rynku są jednak oferty platform VOD, jak Apple TV, Rakuten, Google Play i pozostałych, gdzie można kupować i wypożyczać filmy.