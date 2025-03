Oto największy aparat fotograficzny na świecie. Jest gotowy do misji

Jest jak parat fotograficzny, którego rozdzielczość przekracza 3200 megapikseli, a każdy wykonany przez niego obraz mógłby wypełnić ścianę stworzoną z 400 ekranów telewizorów wyświetlających treści w 4K. Legacy Synoptic Survey Telescope, wyposażony w największą kamerę cyfrową na świecie, został właśnie zainstalowany w chilijskim Obserwatorium im. Very C. Rubin. Postępy coraz bliższe otwarciu projektu stanowią obietnicę kolejnych, niesamowitych odkryć w astronomii.

Projekt LSST rozpoczął się już ponad dwie dekady temu, gdy grupa naukowców stworzyła jego pierwsze szkice. Początkowe miał wsparcie od słynnych inwestorów, Charlesa Simonyi i Billa Gatesa i to nadało mu potrzebny impuls, który przyciągnął także uwagę amerykańskich agencji rządowych: National Science Foundation oraz Departamentu Energii. Wspólnymi siłami przez ostatnie lata pokonano liczne problemy techniczne, by wreszcie, w marcu 2025 roku, kamera LSST znalazła się na teleskopie.

3200 megapikseli i niezwykła precyzja

LSST waży 3 tony, a jej sercem jest przetwornik złożony ze 189 matryc CCD rozmieszczonych na 21 specjalnych tratwach. Każdy pojedynczy sensor jest niezwykle czuły, a połączone w jedną całość umożliwiają wykonanie zdjęć o niespotykanej dotąd jakości. Teleskop współpracuje z trzema zwierciadłami – największe ma aż 8,4 metra średnicy, a mniejsze 3,5 metra – co pozwala na rejestrowanie obiektów, które znajdują się naprawdę daleko od Ziemi.

Na miejscu instalacji, wewnątrz gigantycznej kopuły obserwatorium w Chile, nad projektem pracowały zespoły ekspertów z całego świata. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczna była niesamowita precyzja w trakcie budowy kompleksu. Każdy element teleskopu musiał znaleźć się dokładnie tam, gdzie przewidzieli inżynierowie – margines błędu liczony był w milimetrach. Przekroczenie go oznaczałoby fiasko całego projektu.

Odkrywanie tajemnic Wszechświata

LSST ma przed sobą jasną misję – zgłębianie największych zagadek współczesnej nauki, w tym natury ciemnej energii i ciemnej materii. Obserwacje południowej półkuli nieba prowadzone przez najbliższe dziesięć lat pozwolą naukowcom na całym świecie analizować dane, których dotąd nie byliśmy w stanie zebrać. W ten oto sposób możliwe będzie śledzenie ewolucji gwiazd, galaktyk oraz analizowanie zjawisk, które do dziś trudno jest nam zadowalająco wytłumaczyć.

Jacqueline Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory

Wprowadzenie do użytku teleskopu LSST przyniesie ze sobą liczne korzyści, które z pewnością pozytywnie wpłyną na rozwój astronomii i fizyki ogółem. Ważne będą badania na skalę, co dotąd nie było możliwe i — rzecz jasna — przyciąganie najlepszych specjalistów z całego świata. Przeogromna ilość danych do analizy spowoduje najpewniej wysyp przeróżnych nowatorskich metod opracowania ich za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Instalacja LSST w Obserwatorium im. Very C. Rubin to bez wątpienia przełom w eksploracji kosmosu. Dzięki temu urządzeniu będziemy mogli spojrzeć na Wszechświat w sposób dotychczas niemożliwy. Zdecydowanie zmierzamy w kierunku odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące miejsca, w którym przyszło nam mieszkać — i nie tylko.

Grafika wprowadzająca: Farrin Abbott / SLAC National Accelerator Laboratory