Dodatkowo, Louis Vuitton Horizon Earphones mogą pochwalić się całkiem przyzwoitym czasem pracy po jednym cyklu ładowania. 10 godzin słuchania muzyki to świetny wynik. Producent zadbał o to, żeby etui pozwalało na swobodne doładowywanie „pchełek” – wyposażone w osobny akumulator pozwala na około 30 godzin pracy na jednym ładowaniu słuchawek oraz etui. Trzeba przyznać, że takie liczby już są naprawdę dobre.

Trzeba jednak pamiętać, że prawdziwym konikiem słuchawek Louis Vuitton Horizon Earphones jest moda. Tutaj z pomocą przychodzą warianty kolorystyczne: wyrazisty czerwony, delikatny biały, „jet black” oraz neonowy żółty. Ciekaw jestem, jak szybko zobaczymy jakąś gwiazdkę show businessu w takich właśnie słuchawkach. Coś czuję, że naprawdę niebawem.

Zestaw od Louis Vuitton jest o ponad 800 dolarów droższy od AirPods Pro – a i tak branża naśmiewała się z tych zestawów. A to za drogie, a to za mało praktyczne, a to zgubimy słuchawkę i kij wielki z tego będzie. A to, że to od Apple i tym samym mamy do czynienia z ograniczonym gadżetem. Ludzie to jednak pokupowali i jak widać – są zadowoleni. Fanów Apple nie zraziła „wysoka” cena AirPods. Spójrzmy na Louis Vuitton Horizon Earphones – to dopiero są drogie słuchawki. I nagle nasze wyobrażenie o AirPods zwyczajnie blednie.