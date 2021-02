Lotus E-R9 EV, trochę samochód, trochę odrzutowiec

Lotus nie bierze obecnie udziału w wyścigach długodystansowych, ale wygląda na to, że miałby chęć dołączyć do grona producentów, którzy biorą udział chociażby w kultowym Le Mans 24h. Brytyjska firma nie chce się jednak śpieszyć, ale pokazuje jak mógłby wyglądać samochód, który stanie na starcie w 2030 roku. Co ciekawe miałoby to być już całkowicie elektryczne auto, z niezależnym silnikiem przy każdym kole z zaawansowanym mechanizmem zarządzania momentem obrotowym. Tzw. torque vectoring jest nieco bardziej zaawansowaną wersją systemu ESP, ale zamiast tylko wyhamowywać koła, ale również przyśpieszyć.