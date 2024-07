Tym serialem sprzed 20 lat żyli wszyscy. Netflix pokaże go już za miesiąc!

Niewiele jest filmów i seriali, które z lat dzieciństwa tak mocno zapamiętałem, jak właśnie ten. Dzięki Netfliksowi już niedługo wszyscy będziemy mogli sobie go przypomnieć, bo trafi do biblioteki tego serwisu. Czy oglądani ponownie Zagubieni będą tak wciągający, jak dawniej?

Zagubieni znajdą się na Netfliksie. I to jeszcze w te wakacje!

Serial, o którym mowa, to jedna z najgłośniejszych produkcji początku XXI wieku. Doskonale pamiętam, jak kolejne odcinki serialu były szeroko komentowane na gimnazjalnych korytarzach. W Polsce ten głośny serial produkcji Disneya doczekał się dodatkowego zastrzyku popularności, dzięki któremu było o nim jeszcze głośniej. Młoda wówczas telewizja TVN24 wyemitowała jedną ze scen z serialu jako rzekomą ilustrację prawdziwej katastrofy lotniczej. To jednak nie ta zabawna wpadka, a wciągająca fabuła sprawiła, że wielu wciągało odcinki Zagubionych jeden po drugim.

Dzięki umowie między Disneyem a Netfliksem wielkie serialowe hity zasilą bibliotekę najpopularniejszego serwisu streamingowego z filmami i serialami. Jednym z nich będą właśnie Zagubieni, o czym skądinąd wiadomo już od przeszłego miesiąca. Teraz jednak poznaliśmy więcej konkretów, w tym dwa bardzo istotne. Zagubieni trafią również do polskiej biblioteki Netfliksa. Co najlepsze, stanie się to już wkrótce.

Jeśli jeszcze nie oglądaliście Zagubionych, lepiej zarezerwujcie sobie czas

Wakacje, czyli czas, w którym wielu z nas korzysta z urlopów wypoczynkowych, to idealny czas na nadrabianie serialowych zaległości. Jeśli zatem jeszcze nie widzieliście Zagubionych, lepiej zarezerwujcie dla nich w sierpniu przynajmniej kilka godzin. Zwłaszcza wtedy, gdy pogoda okaże się kapryśna. Zgodnie z opublikowanymi informacjami, ten bardzo lubiany serial trafi na Netfliksa już w połowie sierpnia. Co bardzo ważne, pojawi się tam od razu wszystkie sześć sezonów.

Najlepszy serial na nieprzewidziane załamanie pogody podczas wakacyjnego urlopu? Właśnie sam się znalazł.